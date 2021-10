Dawson et Bowen marquent alors que la rafale de la deuxième mi-temps voit West Ham croiser pour gagner

West Ham a poursuivi son début parfait pour la campagne de groupes de la Ligue Europa avec une victoire dominante 3-0 sur l’équipe belge de Genk.

Les Londoniens de l’Est sont entrés dans le match avec une grande confiance, après avoir battu Everton en Premier League lors de leur dernière sortie. Et ils ont continué à marquer neuf points sur neuf possibles dans le groupe H grâce aux buts de Craig Dawson, Issa Diop et Jarrod Bowen.

Genk avait un but exclu à la neuvième minute. L’ailier japonais Junya Ito a été envoyé sur le flanc droit par une belle passe en profondeur. Il a traversé pour West Ham et Tottenham ciblent Paul Onuachu, qui n’a pas réussi à se convertir à quelques mètres seulement. Theo Bongonda a ensuite pris la tête mais le drapeau a immédiatement levé.

Le premier véritable effort de West Ham a eu lieu à la 21e minute. Un corner a été court, permettant à Declan Rice de centrer. Tomas Soucek s’est élevé au poteau arrière, seulement pour que sa tête soit repoussée par le gardien de Genk Maarten Vandevoordt.

Manuel Lanzini a ensuite choisi Ben Johnson sur l’aile droite, qui a retiré le ballon pour l’attaquant de fortune Bowen. Le joueur de 24 ans aurait dû marquer mais a complètement raté le ballon, dans un énorme lâcher pour Genk.

L’Onuachu en forme a presque mis son équipe en tête à la 37e minute. Un centre est arrivé de la gauche et Areola est allé chercher mais a été battu. Onuachu s’est dirigé vers le but, seulement pour son effort pour atterrir juste à côté de la marque.

Les Hammers ont continué à sonder avant la mi-temps. Aaron Cresswell a causé des problèmes sur la gauche et a placé un centre dangereux, que Bowen n’a pas réussi à convertir.

West Ham a fini par sortir de l’impasse dans le temps d’arrêt de la première mi-temps. Cresswell a fouetté dans un coin, le défenseur central Dawson défiant Onuachu pour la tête. Le ballon a bouclé l’épaule de Dawson, battant Vandevoordt et donnant l’avantage à l’équipe de Moyes.

Cresswell est redevenu fournisseur après l’intervalle. Il a balancé un coup franc qui a été rencontré par Issa Diop. Le défenseur s’est dirigé vers la barre transversale et sur la ligne pour ouvrir son compte pour la saison.

Bowen marque son premier but en Ligue Europa

Bowen est entré dans l’action une minute plus tard. Andriy Yarmolenko a récupéré le ballon depuis la reprise, permettant à West Ham de casser. Bowen a reçu le ballon et a foncé dans la surface avant de tirer du pied gauche au but. Vandevoordt a eu un contact là-dessus mais n’a pas pu le retenir.

Deux buts en deux minutes pour West Ham ! ?? Jarrod Bowen porte le score à 3-0 pour les hôtes et Genk s’effondre à Londres… #UEL pic.twitter.com/acPS95spR2 – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 21 octobre 2021

Le skipper Declan Rice a été éliminé à la 67e minute alors que Moyes commençait à envisager le week-end, face à Tottenham. Mark Noble est entré en jeu au milieu de terrain, tandis que Cresswell a été remplacé par le speedster Ryan Fredericks.

Genk n’a pas baissé les bras et aurait pu en récupérer un après 69 minutes. Onuachu a dirigé une croix sur le chemin de Kristian Thorstvedt, qui aurait dû défier Areola mais n’a pas réussi à obtenir un contact significatif.

Onuachu a été emmené et remplacé par l’ancien jeune de Chelsea, Ike Ugbo. L’attaquant a rencontré un centre d’Ito peu de temps après son entrée en jeu, mais sa tête a été large sous la pression de Dawson.

West Ham a amorti toute attaque de Genk tard et a tenu bon pour gagner les trois points. Leur prochain match de la compétition est à nouveau contre Genk le 4 novembre.

