Dax Shepard parle de sa relation ouverte de 9 ans avant Kristen Bell

Dax Shepard explique comment sa relation ouverte de neuf ans a affecté sa jeunesse avec sa femme Kristen Bell. L’animateur de podcast et l’acteur ont parlé de la jalousie avec laquelle Bell a lutté lorsqu’ils ont commencé à sortir ensemble dans l’épisode de mercredi de The Drew Barrymore Show, alors que l’actrice de The Good Place a admis que c’était une expérience « énervante » au début.

« Ma femme est incroyablement confiante comme elle devrait l’être », a déclaré Shepard. « Il y avait une tonne de jalousie au début de la relation, pour de très bonnes raisons. J’étais dans une relation ouverte depuis neuf ans. J’ai été noirci une grande partie de ma vie. Il y avait beaucoup de choses pour elle à être concerné par. »

Cependant, tout a changé lorsque le couple s’est fiancé en 2009, et « une sorte de changement » a semblé changer pour la star de The Ranch. « Je la trouve incroyablement pas jalouse, ce qui est une caractéristique très chaude chez un partenaire », a-t-il jailli de Bell, qu’il a épousé en 2013.

Pour Bell, la preuve qu’elle a fait confiance à la bonne personne réside dans la façon dont il traite leurs filles – Delta, 6 ans, et Lincoln, 8 ans. « Je crois beaucoup au pardon et aux secondes chances », a-t-elle déclaré. « Au début, c’était éprouvant pour Dax de sortir avec Dax, de connaître son histoire de rétablissement et de savoir qu’il est juste cette grande force, mais je me suis dit : ‘Non, il l’a en lui. Il a toute cette bonté.' »

« On m’a donné raison, car personne n’est plus affectueux. Je ne suis même pas aussi affectueux avec nos filles que lui », a poursuivi la star de Frozen. « J’espère qu’ils grandiront en meilleure santé, plus heureux et plus en sécurité. » L’une des idées parentales de Shepard que Bell respecte le plus est de ne pas cacher leurs désaccords et leurs résolutions à leurs filles.

« Nous ne jouons pas à des jeux. Il y a trop de données qui nous disent que les enfants savent ce qui se passe, peu importe comment vous y jouez. Ils peuvent sentir la tension », a expliqué Bell. « … Ce n’est pas toujours possible de l’atténuer sur le moment, car nous sommes trop énervés les uns contre les autres. Mais il a dit: ‘Assurons-nous toujours de le faire devant eux le lendemain.' » Modéliser ce genre de la résolution des conflits pour leurs enfants est importante pour le couple « parce que personne n’a vraiment beaucoup parlé, c’est que vous vous disputez, puis vous fermez une porte et le résolvez ».