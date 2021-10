Dax Shepard partage Sweet Snap avec Kristen Bell qui montre leur énorme différence de taille

Kristen Bell et Dax Shepard sont transparents sur les grandes et les petites choses de leur mariage, et l’une des dernières publications Instagram de Shepard souligne une différence hilarante : leur taille. Chef d’engrenage réputé, Shepard a récemment assisté à une course de Formule 1 et a partagé quelques photos de l’événement, dont une où il embrasse « la plus mignonne des petites filles » Bell. Sur la photo, le Shepard de 6’2″ est penché pour embrasser la joue de Bell de 5’1″ et l’actrice de Veronica Mars est toujours sur la pointe des pieds pour le rencontrer.

Bell a récemment parlé d’un moment grossier mais romantique que les parents ont partagé ensemble. Elle a expliqué que Shepard n’avait pas hésité à aider lorsque l’actrice de The Good Place souffrait d’un canal mammaire bouché. La mère de deux enfants est devenue franche en discutant avec l’actrice Katie Lowes de la mammite lors de son segment Momsplaining pour The Ellen DeGeneres Show, revenant sur une conversation qu’ils ont eue en 2018 sur l’infection douloureuse du tissu mammaire résultant d’un conduit de lait bouché.

« J’ai dit à mon mari: ‘J’ai juste besoin que tu suces ça' », a déclaré Bell à propos de Shepard dans les anciennes images. « Nous pourrions en parler. Nous pourrions être bizarres à ce sujet ou vous pourriez simplement aller de l’avant et allaiter. » L’acteur du Ranch « se retirait et crachait dans cette tasse », se souvient Bell. « Je n’ai jamais été aussi amoureux. »

Les parents ont également mis au point une manière « ingénieuse » d’aborder le sujet du sexe avec leurs filles Delta, 6 ans, et Lincoln, 8 ans. Dans un nouvel épisode du podcast Armchair Expert de l’acteur, Shepard a révélé que quand est venu le temps de discuter avec leurs filles, Bell leur a dit : « La femme prend le pénis de l’homme et le met dans son vagin.

« Tout de suite, c’est comme si vous étiez responsable de cela et vous déciderez de le mettre dans votre vagin », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas l’homme qui met son pénis dans ton vagin. » Shepard a déclaré que le changement « subtil » de la langue était censé envoyer le message à sa fille qu’ils contrôlent toute relation sexuelle qu’ils auront à l’avenir. « Et je me suis dit : ‘Oh, c’est un joli petit ajustement que nous allons faire' », a-t-il réfléchi.

Le père de deux enfants a poursuivi que même s’il ne voulait pas que ses filles aient des relations sexuelles pour « obtenir l’approbation » de quelqu’un, il voulait qu’elles adoptent une libido saine. « Mais si mes filles sont excitées et veulent faire l’amour, c’était mon activité préférée ! » il expliqua. « Cela reste mon activité préférée. Je mentirais si je disais que je suis de quelque manière que ce soit contre cette activité. Je ne suis pas estimé par cette activité, mais c’est tout pour moi. »