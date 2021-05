Dax Shepard publie une photo de Kristen Bell nue faisant du yoga “ de façon spectaculaire ” en hommage à la fête des mères

Au lieu des choix de tenues audacieux, concentrons-nous sur le message émotionnel que Dax Shepard a publié à propos de Kristen Bell, son épouse depuis 2013 et la mère de leurs deux enfants, Delta et Lincoln. Shepard appelle Bell «gentille, patiente, attentionnée, hilarante, Uber talentueuse, généreuse, dure ET douce» avant de proclamer que leur famille nucléaire a frappé la loterie MegaMom lorsqu’elle est entrée dans leur vie. Oui, le couple a vu sa juste part de hauts et de bas et a partagé ces défis avec ses fans. Mais c’est un article très doux et sentimental qui puise également dans le sens de l’humour que ces deux partagent évidemment.