Dax Shepard ne recule jamais devant une conversation inconfortable sur son podcast Armchair Expert, et son récent épisode avec la star de The Office BJ Novak ne fait pas exception. Shepard a commencé à Hollywood sur Punk’d de MTV, et lorsqu’il a quitté la série après sa première saison, Novak a pris sa place. Cependant, malgré cette expérience partagée, les deux hommes ont admis qu’il y avait un sentiment d’aversion entre eux.

« Je vais commencer par l’amour et la bienveillance et dire que je pense que je ne t’aime pas », a commencé le podcast, admettant que ces sentiments changeraient probablement une fois qu’ils auraient eu une conversation. « Je ne t’aimais pas, j’avais en tête que tu ne m’aimais pas », a précisé la star de Parenthood. « J’étais obsédé par vous, la compétition, alors peut-être que vous le saviez », a admis Novak, expliquant qu’il avait essayé de rencontrer Shepard une décennie plus tôt alors qu’il faisait un stand-up au club de comédie The Improv à Los Angeles.

« Tu es si grand, tu étais grand », se souvient Novak. « Vous aviez l’air très héroïque. Alors pour moi, et je mesure 5’9 », je vous admire. Tu étais toujours dans ma tête comme mon grand frère que je n’ai jamais pu rattraper à cause de Punk’d. « Je parle à Dax, je vais être ami avec lui », et vous étiez comme regarder la scène et tout ça. Tu m’avais l’air très divin, tu es blonde et 6’3″, tu ne ressembles à personne d’autre à The Improv, qui est tous ces petits gars difformes. Tu es comme une star de cinéma pour moi et tu es comme (rire maladroit) et je me dis ‘oh mon dieu, il n’en a aucune idée.' »

Novak a révélé qu’il avait espéré qu’il trouverait un succès similaire à celui de Shepard après avoir suivi ses traces sur Punk’d. « J’étais tellement jaloux parce que tu étais sur Punk’d et que tu es devenu extrêmement connu pour ça. Et puis j’ai été choisi pour la saison 2 de Punk’d, et j’étais le gars qui t’a suivi. Et j’ai pensé » c’est parti, Je vais être aussi grand que Dax.' » Quand cela ne s’est pas produit tout de suite, Novak a ressenti du ressentiment. Cependant, connaissant ses antécédents à Harvard, Shepard a supposé que Novak penserait qu’il était un idiot. « J’ai peut-être estimé que vous étiez cérébral et que vous penseriez que j’étais la personne la plus stupide de la classe », a plaisanté Shepard. Ajoutez le fait que Novak est apparu dans Inglorious Basterds, réalisé par le « héros » de Shepard, Quentin Tarantino, et il y avait beaucoup de jalousie mutuelle. Cependant, les deux hommes ont finalement réussi à leur manière et la paix a été faite à la fin de l’épisode.