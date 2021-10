Dax Shepard révèle la façon « ingénieuse » dont lui et Kristen Bell ont parlé de sexe à leurs enfants

Dax Shepard et Kristen Bell ont trouvé une façon « ingénieuse » d’aborder le sujet du sexe avec leurs filles Delta, 6 ans, et Lincoln, 8 ans. Dans un nouvel épisode du podcast Armchair Expert de l’acteur, Shepard a révélé que quand est venu le temps de parler avec leurs filles, Bell leur a dit : « La femme prend le pénis de l’homme et le met dans son vagin.

« Tout de suite, c’est comme si vous étiez en charge de cela et vous déciderez de le mettre dans votre vagin », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas l’homme qui met son pénis dans ton vagin. » Shepard a déclaré que le changement « subtil » de la langue était censé envoyer le message à sa fille qu’ils contrôlent toute relation sexuelle qu’ils auront à l’avenir. « Et je me suis dit : ‘Oh, c’est un joli petit ajustement que nous allons faire' », a-t-il réfléchi.

Le père de deux enfants a poursuivi que même s’il ne voulait pas que ses filles aient des relations sexuelles pour « obtenir l’approbation » de quelqu’un, il voulait qu’elles adoptent une libido saine. « Mais si mes filles sont excitées et veulent faire l’amour, c’était mon activité préférée ! » il expliqua. « Cela reste mon activité préférée. Je mentirais si je disais que je suis de quelque manière que ce soit contre cette activité. Je ne suis pas estimé par cette activité, mais c’est tout pour moi. »

Shepard et Bell ont été ouverts au sujet des relations sexuelles avec leurs enfants et leur ont donné de l’autorité sur leur corps. En mars 2020, l’actrice de The Good Place a partagé sur le podcast Motherly qu’elle avait une opinion ferme sur le fait d’avoir une conversation sexuelle avec ses enfants à un âge précoce. « Cela me tient à cœur… Il n’y a rien de mal à savoir comment fonctionne le pénis et comment fonctionne le vagin », a-t-elle déclaré. « Je ne comprends tout simplement pas la honte américaine là-dedans. En fait, je pense que cela leur permet de mieux comprendre la grossesse. »

Bell a poursuivi: « L’agence qu’ils ont sur leur corps pour dire: ‘Oh oui, c’est comme ça que ça marche… Papa a un pénis, maman a un vagin. Voici comment ça marche. Et voici la partie de l’ADN de papa et le une partie de l’ADN de maman qui te fait pousser comme une graine.’ Et au fait, ils sont tellement ennuyés par la deuxième phrase. »