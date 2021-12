Dax Shepard se rétablit après avoir lutté contre un problème de santé ennuyeux pendant 50 heures

Dax Shepard se remet d’une épreuve déchirante qui est probablement pâle par rapport à d’autres épreuves plus graves, mais elle mérite toujours son nom. La star de CHiPs and Bless This Mess a révélé sur Instagram qu’il avait souffert pendant 50 heures d’une affliction qui a attrapé beaucoup de gens dans son emprise glaciale au fil des ans. C’est vrai, 50 heures de hoquet.

Shepard a publié vendredi un article sur l’épreuve avec des vidéos montrant exactement ce à quoi il avait été confronté, ajoutant dans la légende : « Quelle balade !!! » Dans les deux vidéos avec le message, Shepard a expliqué qu’il était presque à la fin avec le hoquet.

« Nous n’avons plus de hoquet depuis cinq jours aujourd’hui. Pour tous ceux qui ont un hoquet permanent, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si j’aurais pu passer une semaine avec eux sans intervenir avec un cycle de cyanure », a déclaré Shepard. Il a eu de l’aide de sa femme Kristen Bell, qui apparaît dans le premier clip et ajoute qu’elle l’a entendu hoqueter toute la nuit après le début.

« Ils sont partis pendant des périodes aujourd’hui », poursuit Shepard en s’éclaircissant la gorge. « Quelques heures dans l’après-midi, et je veux dire qu’il y a eu une heure de liberté [elsewhere]. »

Le deuxième clip est bien plus grave et Shepard admet qu’il a subi « beaucoup de vomissement induit par le hoquet » et que les choses « se sont intensifiées » jusqu’à ce que chaque respiration soit un défi. Malgré cela, PEOPLE ajoute qu’il est possible de faire face au hoquet pendant plus de 48 heures et que les incidents à long terme résultent de lésions nerveuses, d’irritations, de troubles du système nerveux central, d’alcoolisme, de toxicomanie, de diabète ou de maladie rénale.

Pendant ce temps, les remèdes pour le hoquet sur le dessus de ma tête incluent boire de la sauce piquante, avoir quelqu’un vous effrayant, effrayer quelqu’un vous-même, retenir votre souffle, boire de l’eau ou déchaîner une juste colère sur le monde. Le tout soutenu par la science et les connaissances locales.

Shepard n’est pas sûr de la cause de son combat, mais il a passé le procès et veut que les fans sachent qu’il ira bien. Au moins, il devrait aller bien. Il doit encore aider avec deux enfants et faire face aux détournements de sa femme. Imaginez tout le chant!