d’Axies à Lightnite, c’est ce que

Si vous pouviez passer la journée à jouer à votre jeu préféré et être payé pour cela, le feriez-vous ? L’univers naissant des jeux d’argent à gagner vous permet de faire exactement cela !

Lisez la suite pour le jeu de jeu émergent alimenté par la crypto-monnaie pour gagner un marché qui permet aux gens de vivre de leurs compétences de jeu.

L’essor des jeux cryptographiques play-to-win (P2E)

Dans le passé, le monde du jeu offrait une source de divertissement aux joueurs cherchant à battre le meilleur score, à gagner contre leurs amis ou à montrer leurs prouesses dans des tournois de jeux internationaux.

Désormais, les joueurs peuvent également être récompensés financièrement pour avoir gagné à leurs jeux préférés, même s’ils ne sont pas des joueurs professionnels d’eSports. Les jeux en ligne basés sur la blockchain permettent aux joueurs de gagner des crypto-monnaies en récompense ou en vendant des articles de jeu sur un marché libre dans le confort de leur foyer.

L’essor des jeux cryptographiques a été observé dans le monde entier et beaucoup ont témoigné de sa viabilité en tant que source alternative de revenus. Par exemple, aux Philippines, un joueur de crypto du nom de John Aaron Ramos affirme avoir acheté deux maisons uniquement à partir des gains générés en jouant à Axie Infinity.

Jouer pour gagner offre des opportunités à la fois aux développeurs de jeux et aux joueurs, car les deux peuvent bénéficier d’une relation symbiotique dans laquelle les entreprises créent une plate-forme permettant aux joueurs de créer, d’échanger et d’améliorer des jeux, tandis que les joueurs gagnent avec vos contributions et votre participation.

Examinons donc de plus près comment les jeux play-to-win récompensent les joueurs.

Comment jouer et gagner dans le cryptoverse

L’accès aux jeux play-to-win est relativement facile, et la plupart des jeux blockchain sont disponibles sur Windows, Android et iOS. Tout ce dont vous avez besoin est un portefeuille crypto que vous pouvez connecter au jeu, qui dépendra de la blockchain sur laquelle le jeu s’exécute.

En général, il existe deux approches principales des jeux P2E pour permettre aux joueurs de gagner de l’argent.

Obtenez des récompenses financières dans le jeu Commerce de jetons non fongibles (NFT)

Explorons chacun d’eux.

Gagnez des récompenses en jeu

Les jeux cryptographiques qui adoptent l’approche des récompenses en jeu donnent aux joueurs la possibilité de gagner pour les activités auxquelles ils participent tout en jouant. Cela signifie que plus vous jouez, plus vous pouvez gagner de crypto-monnaies.

Un exemple de jeu de récompense en jeu est Lightnite . Dans Lightnite, un jeu de tir multijoueur, vous gagnez des bitcoins (btc) pour tirer sur vos adversaires lors de matchs à mort. Après avoir terminé le jeu, vous pouvez transférer votre BTC gagné vers votre portefeuille compatible Lightning Network.

NFT trading

Une autre façon de jouer pour gagner aux jeux cryptographiques consiste à acheter, vendre et échanger du NFT.

Pour de nombreux joueurs, il s’agit d’un terrain familier car, dans la plupart des jeux à l’ancienne, vous deviez acheter des objets que votre avatar pouvait utiliser. Ces objets comprenaient des armes, des pouvoirs, des potions et plus encore. Les jeux Blockchain utilisent de tels objets, vous seul pouvez gagner en les possédant et en les échangeant, même en dehors de la plate-forme de jeu.

Des jeux comme Axie Infinity (AXS) et Decentraland (MANA) utilisent la blockchain Ethereum (ETH) pour faciliter le trading NFT. Que vous négociez Axies ou LAND, vous pouvez gagner en vendant ces NFT à des acheteurs consentants sur le marché secondaire.

Bien que ces deux approches de jeu pour gagner soient appliquées dans de nombreux jeux, certains jeux se sont démarqués et ont gagné la confiance des joueurs épris de crypto. Certains d’entre eux sont présentés ci-dessous.

5 jeux à jouer pour gagner à essayer

Plongeons-nous dans cinq jeux cryptographiques populaires pour gagner de l’argent.

Axie Infini

Les joueurs d’Axie infinity achètent, élèvent et combattent des monstres, appelés Axies, les uns contre les autres pour gagner des crypto-monnaies.

Le jeu serait inspiré de l’univers Pokémon, car chaque joueur traite ses Axies comme des animaux de compagnie. Dans Axie infinity, vous pouvez collecter des Axies, les élever et même leur construire un royaume.

Le modèle de jeu gagnant-gagnant du jeu implique de gagner des jetons en jouant et en contribuant à l’univers Axie. Les joueurs peuvent contribuer par le biais de batailles joueur contre joueur pour se classer dans le classement ou en cultivant des potions d’amour nécessaires pour engendrer des Axies. Ces potions d’amour peuvent être vendues sur des bourses comme Uniswap et Binance.

Étant donné que chaque Axie est un atout unique, l’un des principaux moyens de gagner de l’argent grâce au jeu de cryptographie consiste à échanger des Axies en tant que NFT. À l’heure actuelle, l’Axie la plus chère est ‘Angel’, un triple mystique qu’Axie a vendu pour 300 ETH (1,1 million de dollars) en 2020.

Decentraland

Decentraland est l’un des mondes virtuels à la croissance la plus rapide construit sur la blockchain Ethereum. À de nombreuses reprises, il a été qualifié de première version du métaverse. En tant que jeu play-to-win, Decentraland offre aux jeux des opportunités uniques de gagner des crypto-monnaies.

Le principal moyen pour les joueurs de gagner chez Decentraland est l’achat et l’échange d’espace virtuel, connu sous le nom de ‘LAND’. Chaque parcelle LAND mesure 16 mètres sur 16 mètres et est représentée par un NFT (token ERC-721), avec une limite de 90 000 LAND au total. Pour acheter LAND, les joueurs utilisent MANA, l’actif cryptographique officiel de Decentraland, qui peut être acheté et échangé sur des bourses de crypto-monnaie telles que Gate.io, Crypto.com, Coinbase, Kraken, OKex et autres.

Au fil du temps, de plus en plus d’opportunités se sont présentées pour jouer pour gagner à Decentraland. Avec plus de joueurs, des galeries d’art vendant des NFT sur des TERRES individuelles ont été créées, des concerts et des jeux virtuels ont été organisés et des panneaux d’affichage sont installés pour commercialiser de grandes marques dans le métavers en pleine croissance.

Le bac à sable

Comme Decentraland, The Sandbox fonctionne sur le principe de créer un métaverse dans lequel les gens peuvent participer et échanger tout en jouant.

Dans le monde virtuel, il y a 166 000 parcelles de terrain représentées comme NFT sur la blockchain Ethereum. Sur les parcelles de terrain, les propriétaires peuvent créer des jeux, des musées virtuels et d’autres contenus créatifs, qu’ils peuvent tous gagner et échanger avec le jeton SAND.

Les utilisateurs de Sandbox peuvent créer leurs propres jeux à l’aide du simple Sandbox Game Maker. Cet outil permet à Sandbox de se démarquer car il tente de changer la dynamique du monde du jeu en permettant aux joueurs de posséder les produits de leur travail créatif et de gagner de l’argent grâce à eux.

Atlas des étoiles

À l’autre bout de l’univers du jeu crypto se trouve un univers à part, Star Atlas. Ce jeu play-to-win construit sur la blockchain Solana (SOL) est une représentation virtuelle des systèmes solaires, l’exploration (et la domination) de l’espace étant au cœur de l’économie du jeu.

Les joueurs de Star Atlas gagnent en échangeant des objets tels que des vaisseaux spatiaux, des terres virtuelles sur diverses planètes et galaxies, et en contribuant à des compétences clés telles que l’exploitation minière, le commerce et l’exploration.

Toutes ces activités sont facilitées par deux actifs cryptographiques natifs du jeu : ATLAS, une monnaie gonflable destinée à échanger des actifs au sein du jeu, et POLIS, une monnaie à offre fixe.

Plus vous participez à l’univers Star Atlas, plus vous pouvez gagner d’argent.

Lightnite

Lightnite est un jeu multijoueur en ligne où les joueurs peuvent gagner du BTC en tirant sur leurs adversaires et en récupérant leurs objets en récompense.

Un joueur peut empiler des sats au fur et à mesure qu’il avance dans le jeu, et lorsqu’il quitte le jeu, il peut échanger ses gains en bitcoins via le Lightning Network. De plus, les joueurs peuvent gagner, acheter et vendre des skins Lightnite, qui sont des NFT qui fonctionnent sur le réseau Liquid, offrant une autre opportunité aux joueurs de monétiser leur temps passé dans le jeu.

Pour beaucoup, en particulier dans les marchés émergents, les jeux pour gagner pourraient constituer une source précieuse de revenus, c’est pourquoi il existe également une forte demande de la part de ces régions du monde.

Au fur et à mesure que les jeux play-to-win gagnent en popularité, il sera passionnant de voir quels autres jeux et opportunités blockchain émergeront.

