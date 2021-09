Day Of The Dead: 10 faits macabres dans les coulisses du classique des zombies de George A. Romero

George A. Romero a eu le choix : faire de Day Of The Dead un film classé R ou réduire le budget de moitié

Lorsque Day of the Dead a ouvert ses portes dans les salles en octobre 1985, il n’a pas été classé, ce qui signifie qu’aucune personne de moins de 17 ans ne serait autorisée à regarder le film, même sous surveillance parentale. Comme les précédents films de zombies de George A. Romero, Le jour des morts était plein de zombies grotesques, de gore viscéral et d’un langage qui ferait rougir à peu près n’importe qui, même les morts-vivants. Pour que Romero conserve autant de sa vision originale du film (plus à ce sujet plus tard), il a été contraint de faire un compromis avec le producteur exécutif Salah M. Hassanein en ce qu’il pouvait garder le film non classé, mais seulement s’il acceptait de couper le budget de moitié, passant de 7 millions de dollars à 3,5 millions de dollars.

Dans Les nombreux jours du jour des morts, George A. Romero a expliqué qu’il avait décidé d’accepter l’offre du producteur exécutif, de réduire le scénario et de créer la version théâtrale claustrophobe et plus riche en dialogues.