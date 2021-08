Day Trading Bitcoin vs. Longue durée de vie

in

Le day trading d’un actif volatil peut être une chose assez stressante et difficile à faire. Anthony Pompliano a également abordé cette question dans l’un de ses récents tweets.

Découvrez le récent post qu’il a partagé sur Twitter il n’y a pas si longtemps.

RAPPEL : Tenter de trader au jour le jour un actif volatil comme le bitcoin est difficile. Il s’agit de l’actif le plus performant au cours de la dernière décennie, donc les détenteurs à long terme s’en sont très bien sortis. — Pomp 🌪 (@APompliano) 8 août 2021

La vérité est qu’évidemment, ne pas conserver le terme s’est avéré être la meilleure décision que les personnes impliquées dans la crypto ont prise depuis des années.

En ce qui concerne le prix du Bitcoin ces jours-ci, au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie dans le rouge et la pièce royale est au prix de 43 791,20 $.

Les gens ont des opinions mitigées à ce sujet. Quelqu’un a dit : « Si vous ne savez pas comment trader, alors oui, c’est difficile. Btc et tout le reste montent et descendent au moins 0,5% plusieurs fois par jour. Tout ce que vous avez à faire est de viser 0,5 à 1% de bénéfices par jour. Sur un sac de trading de 30 000 $, c’est facilement entre 150 $ et 300 $ par jour. Ça a très bien fonctionné pour moi…. »

D’autres ont dit qu’ils détenaient leur crypto depuis des années maintenant. “Acheté chaque trempette à partir de 2014. Je n’en ai jamais vendu.”

La trajectoire des prix du Bitcoin

Willy Woo a une note importante à faire sur le prix du Bitcoin ces jours-ci. Découvrez son tweet ci-dessous.

Le prix du #Bitcoin devrait passer à 53 000 $ pour remédier au déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché. – Willy Woo (@woonomic) 8 août 2021

Il y a toutes sortes de prédictions haussières sur le prix du Bitcoin ces jours-ci.

Kraken Intelligence analyse le potentiel de prix de Bitcoin en août. Selon le nouveau rapport de l’échange de crypto, “Bitcoin s’est assez bien comporté en juillet, récompensant les détenteurs avec +18% de rendement, ce qui est supérieur au rendement moyen historique du mois de 11%”.

Lien source