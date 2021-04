Dayanara Torres est triste: Qu’est-il arrivé au juge MQB?

. Dayanara Torres s’est souvenue de ses parents décédés

Plus de trois ans se sont écoulés depuis le décès du père de l’ancienne Miss Univers, Dayanara Torres, et ce 31 mars, la belle ex-reine de beauté s’est souvenue de son père décédé.

Avec tristesse de ne pas l’avoir à ses côtés, mais assurant que son père est sûrement très heureux au paradis, la juge de l’émission de télé-réalité Mira Quien Baila (MQB) d’Univisión, Dayanara a rendu hommage à son père dans ce qui serait une autre année de la vie pour les Portoricains.

L’ancienne Miss Univers s’est souvenue de l’anniversaire de son père et s’est tournée vers son compte Instagram pour exprimer son amour infini.

À travers quelques photographies, dont l’une du jour de son mariage, dans laquelle Dayanara avait l’air radieuse, et avec de beaux mots, la présentatrice de télévision a également célébré l’anniversaire de son père.

L’ex-femme de Marc Anthony a avoué qu’il lui manquait beaucoup l’homme qui lui a donné la vie et a dit qu’elle donnerait n’importe quoi pour que son père revienne et profiter des choses qu’ils partageaient ensemble.

« Combien pourrais-je donner pour une danse de plus avec toi papa … 🤍🕊🤍 Le ciel est en fête aujourd’hui! Et d’ici je te célèbre … avec 🍺 en main! «Je t’aime Papi… pour toujours…», a commenté Dayanara Torres dans sa publication

« #HappyBirthday # FelizBirthday #QEPD #RIP #TeAmo #Daddy #AmorEterno #DaddysGirl #MyDad #FirstLove ».

Dayanara Torres a souligné à travers les hashtags qu’en plus de l’énorme amour qu’elle professe pour son père, il sera toujours son amour éternel et elle sera la chérie de son père.

Don José Humberto Torres est décédé le 13 décembre 2017, après avoir été victime d’un cancer et avoir subi une opération à cœur ouvert, selon des données révélées par People en espagnol.

MISS UNIVERSE 1993 Couronnement2010-04-01T23: 11: 42Z

Malgré le fait que la vie a brillé à bien des égards pour Dayanara Torres, comme lorsqu’elle est devenue Miss Univers en 1993, à peine âgée de 18 ans et mère de deux jeunes hommes qui l’adorent, la belle portoricaine a eu des moments. de grande douleur.

En plus de la mort de son père et du divorce d’avec Marc Anthony, Dayanara Torres a dû faire face en 2019 au test le plus difficile de toute sa vie, après avoir reçu un diagnostic de cancer de la peau.

Heureusement, après une année intense de traitements, la juge de Mira Quien Baila (MQB) a gagné la bataille contre le cancer et est devenue un exemple de courage

«Je dois dire que le cancer, vous avez essayé…. Maintenant SORTEZ DE MA VIE !!! », a-t-il commenté en mars de l’année dernière, dans ses réseaux, après avoir surmonté sa maladie.

« Abandonner n’est pas une option. Dans mon cas, le stimulant le plus fort pour aller de l’avant a été de penser à mes enfants. Pour ce faire, je n’ai jamais permis à la dépression ou au doute d’entrer dans mon esprit. J’ai dû me battre pour eux, oui ou oui », a déclaré Dayanara Torres l’année dernière, dans un dialogue avec les gens en espagnol. «Trouvez les meilleurs médecins à portée de main. Si vous faites face à une maladie, parlez à des personnes qui en ont déjà souffert, posez des questions autour de vous, consultez différents médecins, demandez un deuxième ou un troisième avis. Informez-vous et agissez vite ».

Suivez Now Same sur Instagram