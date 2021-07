Dayleen Santana envoie un tendre message à Jacobo García

Telemundo Jacobo García revient dans l’équipe Famosos d’Exatlon USA.

Dans l’histoire de l’émission de téléréalité sportive de Telemundo, Exatlon États-Unis, des couples solides ont émergé qui se sont rencontrés en compétition et ont même commencé à former une famille. Le couple le plus représentatif est peut-être celui formé par deux athlètes qui ont vécu de première main toutes les émotions typiques de la soi-disant compétition la plus féroce de la planète, ce sont Dayleen Santana et Jacobo García, qui se trouve aujourd’hui en République dominicaine. et est l’un des guerriers qui pourraient atteindre la gloire dans la cinquième saison de l’émission de télévision.

Dayleen et Jacobo : un amour né à Exatlon USA

Le couple s’est rencontré lors de la deuxième saison du programme de compétition, où Jacobo a atteint la grande finale, qu’il a jouée contre “La Rebelde”, qui a été couronné vainqueur définitif à l’époque. Une fois l’accouchement terminé, Jacobo et Dayleen ont commencé à être vus ensemble et peu de temps après, ils ont avoué leur romance, qui est aujourd’hui une solide union consacrée avec un tendre bébé nommé Ezra, dont le nom a une signification très particulière, cela signifie “Dieu Help », très en phase avec la foi chrétienne profonde que professent tous deux.

Saison cinq : un test

Ce sont Jacobo et Dayleen eux-mêmes dans une interview, qui ont déclaré à NowMismo que le retour de Jacobo à Exatlon États-Unis était une façon de récompenser la compétition pour tout ce qu’il avait fait pour eux deux en tant que couple, car cela leur avait donné de nombreuses opportunités. , à la fois économique et personnel, car c’était le lieu où tous les deux se sont rencontrés et restent alors inséparables désormais en compagnie de leur petit.

Pour Jacobo, l’arrivée à Exatlon aux États-Unis s’est produite à un moment où il savait que son fils allait naître et qu’il allait éventuellement être à l’étranger, mais c’est dans cette même interview, où García a indiqué que ce test était fait par lui, pour lui offrir un avenir meilleur. Ce qui est clair, c’est que bien qu’il ait été absent de la compétition pendant plusieurs jours pour rencontrer Ezra, García assure qu’il lui manque beaucoup et qu’il a hâte de le rencontrer, lui et Dayleen, une fois la cinquième saison terminée.

Dayleen Santana envoie un tendre message à Jacobo García

Dayleen, surnommée « la chiquidinamita » pour sa dextérité et sa rapidité, utilise constamment les réseaux sociaux pour montrer son soutien inconditionnel à Jacobo lors de son deuxième passage chez Exatlon États-Unis. A cette occasion, avec une photo de García, il a publié le message suivant :

Ce moment de ma vie s’appelle : ATTENDRE. L’attente est la façon la plus patiente de voir comment les choses se passent et pendant cela, beaucoup de choses peuvent être apprises. Au cours de ces longs mois, j’ai appris que vous ne savez pas combien vous aimez tant que vous n’avez pas la personne que vous aimez. Que les petits instants ne sont pas valorisés correctement et que le mot bonheur est synonyme d’attente. Tu me manques et je t’aime beaucoup bay

Les messages de soutien au couple n’ont pas attendu : “De belles paroles, vous n’aviez jamais imaginé qu’en exatlon vous alliez trouver l’amour de votre vie et le plus beau cadeau pour votre fils.” a écrit un suiveur.

La vérité est qu’une fois son temps passé à travers “la compétition la plus féroce de la planète”, Jacobo a beaucoup d’amour qui l’attend à la maison.

Vas-y, championne

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires