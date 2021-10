Daymak Spiritus, le véhicule électrique qui extrait les crypto-monnaies en chargeant est désormais une réalité | Moteur

C’est le véhicule électrique le plus avancé de la planète, il n’a que trois roues et en plus il extrait des crypto-monnaies afin que vous puissiez le rentabiliser plus rapidement.

Les voitures électriques sont l’avenir, et pour beaucoup elles sont déjà le présent, et pourtant nous constatons le succès que connaît Tesla, notamment aux États-Unis, vendant des milliers de ses véhicules et atteignant des pics de production, et sur un marché encore émergent sûrement que beaucoup plus d’acteurs seront ajoutés dans le temps et l’un d’eux est Daymak.

Votre prototype Daymak Spiritus C’est très particulier étant donné qu’il s’agit d’un véhicule à trois roues, deux à l’avant et une à l’arrière, une combinaison d’une moto avec une voiture que les utilisateurs semblent adorer. L’entreprise a réussi à amasser plus d’un milliard de dollars dans ses plus de 25 000 commandes.

Les responsables affirment que Spiritus est équipé « d’un système de batterie lithium-ion IoniX Pro alimenté par une IA personnalisée », comme on peut le lire dans son communiqué.

Le véhicule n’est pas cher, et il aura un prix de base de 19 995$ sur son modèle Deluxe, bien qu’il existe également le modèle Ultimate qui a plus de fonctionnalités et offre une technologie plus avancée.

D’une part le Spiritus Deluxe Il a une vitesse maximale de 136 km / h et jusqu’à 290 km d’autonomie sur une seule charge avec des caractéristiques de sécurité et de confort qui incluent jusqu’à l’extraction des crypto-monnaies Nebula et du portefeuille virtuel.

D’autre part le Modèle ultime Il possède tout ce qui précède, mais avec des améliorations sous accélération de 0 à 96 km/h en seulement 1,8 seconde et atteignant une vitesse de pointe de 209 km/h. Il dispose également de la technologie de recharge sans fil Ondata et l’autonomie avec une seule charge est de 482 km.

Évidemment, les deux ont des fonctions de conduite autonome et se sont engagés dans une technologie électrique qui pourrait même vous faire gagner de l’argent en utilisant ses fonctions de minage.

Bien qu’ils aient déjà montré un prototype du véhicule, les plus de 25 000 personnes qui ont déjà réservé et payé la voiture, devront attendre pour la recevoir en 2023.