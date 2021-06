Exploitation minière

Daymak, un fabricant de véhicules électriques basé à Toronto, lancera la première voiture électrique de crypto-exploitation minière

Daymak Inc., un véhicule électrique léger personnel basé au Canada, s’apprête à lancer le premier véhicule électrique capable d’exploiter des crypto-monnaies – lorsqu’il est stationné. La société a annoncé que la voiture utiliserait l’énergie solaire pour exploiter une multitude de crypto-monnaies, dont BTC et DOGE.

Annoncé mardi, le véhicule électrique à trois roues de Daymak, Spiritus, comprendra la Daymak Nebula, l’infrastructure cryptographique de la société (en attente de brevet) et un portefeuille Daymak pour stocker les crypto-monnaies extraites. Selon le message, le modèle Spiritus devrait être lancé en 2023, dans le but de devenir le véhicule à trois roues le plus rapide au monde.

Aldo Baiocchi, président de Daymak, a déclaré que la société attend avec impatience les utilisations futuristes de la crypto-monnaie améliorant la vie de ses clients et “les mettant en avant de la courbe”.

“Nous envisageons un avenir où vos péages autoroutiers, votre stationnement et votre commande au volant seront payés directement à la volée avec crypto.” “Vos factures en ligne et vos opérations bancaires peuvent être traitées via la même plate-forme logicielle payée en crypto.”

Alors que les deux modèles du Spiritus – de luxe et ultime – diffèrent près de dix fois par leur prix, chaque véhicule sera un nœud sur la blockchain de Bitcoin. La nébuleuse Daymak sera insérée dans chaque véhicule Daymak, y compris le Nebula Miner et le Nebula Wallet. Les dernières mises à niveau visent à créer des nœuds et des véhicules de crypto-mineurs plus respectueux de l’environnement et à faire un profit pour le propriétaire.

“Et alors que la plupart des véhicules se déprécient lorsqu’ils restent dans votre garage, le Nebula Miner vous fera gagner de l’argent pendant que votre Spiritus est garé. Les applications potentielles sont illimitées.

Daymak a également ouvert les précommandes pour les véhicules Spiritus, acceptant plusieurs crypto-monnaies comme moyen de paiement, notamment Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE) et Cardano (ADA). L’entreprise de véhicules électriques a déjà levé plus de 350 millions de dollars de précommandes en moins de deux mois.

Baiocchi pense également que le monde adopte progressivement les crypto-monnaies et envisage un avenir encore plus prometteur dans les paiements cryptographiques, d’où les récents développements.

“[Daymak] nous serons au milieu de la révolution blockchain. “Tout le monde paiera avec la crypto d’ici là, et nous construisons ces voitures dans cet esprit.”

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.