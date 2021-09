Daymond John dit qu’embaucher des jeunes de 14 ans est un avertissement pour les adultes qui ne travailleront pas

Lire du contenu vidéo

John Daymond pense que les restaurants et les entreprises de vente au détail recrutent des mineurs pour pourvoir des postes vacants est une idée BRILLANTE … et il a des mots durs pour ceux qui sont assis sur la touche et ne veulent pas travailler.

La star de “Shark Tank” est apparue sur “TMZ Live”… faisant l’éloge des chefs d’entreprise qui embauchent des jeunes de 14 et 15 ans, notamment dans l’industrie alimentaire.

Il fait des points solides… Steve Jobs et Bill Gates commencé tôt à apprendre leur métier avant de conquérir le monde. Il dit que de nombreux jeunes de 13 et 14 ans ne sont pas distraits par des choses comme la romance, et ce sont des travailleurs fiables qui sont désireux d’apprendre et d’exceller.

Cela comblerait certainement un vide… il y a plus d’un million d’offres d’emploi qui n’ont pas été comblées pour diverses raisons. Daymond dit que si les adultes ne veulent pas pourvoir les postes, ils seront laissés pour compte parce que ces enfants peuvent très bien faire leur travail.

Un McDonald’s de l’Oregon a affiché une pancarte indiquant « Now Hiring 14 & 15 Year Olds. » Un Burger King de l’Ohio a dit « Avez-vous un enfant de 14 ou 15 ans ? Ont-ils besoin d’un emploi ? Nous allons les embaucher ! » Une chaîne de poulets du Texas a même promu des adolescents à des postes de direction qui paient plus de 50 000 $ par an.

Cela se traduit par une indépendance financière, et quand viendra le temps de l’université – si c’est ce que les jeunes travailleurs choisissent – ils ne seront pas submergés par les prêts étudiants.