Dayot Upamecano a aidé à convaincre Marcel Sabitzer de rejoindre le Bayern Munich

Il n’est peut-être pas prudent d’aller jusqu’à appeler Dayot Upamecano “Super Agent Dayot” en ce qui concerne son ancien coéquipier du RB Leipzig, Marcel Sabitzer, qui a rejoint le Bayern Munich, mais il a certainement joué un rôle.

Les deux joueurs ont passé plus de trois ans ensemble à Leipzig et ont développé une relation relativement étroite à Die Roten Bullen, sous Ralf Rangnick et Julian Nagelsmann.

Sabitzer n’hésite pas à exprimer à quel point il était un fan du Bayern d’enfance et c’était toujours son rêve de jouer là-bas, mais sa connexion avec Nagelsmann et Upamecano a aidé à rendre sa décision un peu plus facile. «Je m’entendais bien avec Dayot et j’avais une bonne connexion avec l’équipe d’entraîneurs (à Leipzig). Pour cette raison, je suis très heureux de pouvoir continuer avec eux ici », a déclaré Sabitzer dans une interview vidéo officielle avec le site Web du Bayern (via Abendzeitung).

Upamecano avait accepté son accord pour rejoindre le Bayern l’hiver dernier, mais n’a officiellement commencé à s’entraîner avec le club que cet été. Même après avoir quitté Leipzig, Sabitzer a déclaré que les deux restaient fréquemment en contact et que le défenseur central recommandait un transfert au Bayern pour l’Autrichien. “Quand les rumeurs sont arrivées, Dayot m’a toujours envoyé quelques captures d’écran et m’a dit:” Viens ici. Il fait frais ici et vous seriez à l’aise. Ensuite, nous avons écrit un peu et nous nous sommes débattus », a expliqué Sabitzer. Les rumeurs sont en quelque sorte apparues de nulle part à mi-chemin de la fenêtre de transfert, mais il est rapidement devenu de plus en plus clair qu’il n’y avait pas grand-chose à faire pour que le mouvement se matérialise réellement.

Malgré la relation avec Nagelsmann et la majorité des entraîneurs de Leipzig qui ont également été transférés au Bayern, Sabitzer a confirmé qu’Upamecano était le seul avec qui il avait vraiment eu un contact personnel avant le déménagement. Les conversations qu’il a eues avec Nagelsmann concernant le transfert portaient toutes sur la façon dont il serait géré au milieu de terrain du Bayern, au cours desquelles Sabitzer a déclaré que le manager “m’a beaucoup dit”.

Photo de Jan Woitas/alliance photo via .

Pour Nagelsmann, Sabitzer et Upamecano, ils affrontent leur ancienne équipe ce week-end à la Red Bull Arena de Leipzig pour la première fois depuis qu’ils ont rejoint le Bayern. Nagelsmann craint de recevoir un accueil moins que bienvenu à son retour à Leipzig, mais ce n’est rien pour lui, Sabitzer ou Upamecano ne sont pas prêts.