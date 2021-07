Dayot Upamecano a eu de « bons sentiments » lors de ses débuts avec le Bayern Munich lors de la défaite 3-2 en amical contre le FC Cologne

Dayot Upamecano a obtenu sa première apparition officielle pour le Bayern Munich lors de sa défaite 3-2 en match amical contre le FC Cologne. Bien que cela ne compte pas pour son compte compétitif au Bayern Munich, c’était la première fois que nous le voyions porter un maillot du Bayern avant une saison où il sera probablement l’un des défenseurs centraux de départ de Julian Nagelsmann.

Upamecano s’est aligné aux côtés de Chris Richards, de la nouvelle recrue Omar Richards et de Josip Stanišić, 21 ans, dans les quatre derniers du Bayern. Bien que ce n’était pas une sortie stellaire pour aucun des quatre défenseurs, Upamecano était une présence solide et ne s’est guère trompé. Individuellement, il n’était responsable d’aucun des deux buts de Cologne pour lesquels il était sur le terrain avant que Nagelsmann ne fasse une multitude de changements pour commencer la seconde mi-temps. Il était clair que Stefan Baumgart et Koln avaient une stratégie consistant à marquer Upamecano du ballon lorsque le Bayern essayait de jouer par l’arrière, car ils sont bien conscients de la distribution dont il est capable. Même quand même, il était calme, consciencieux et productif avec ses passes par l’arrière lorsqu’il a pu prendre possession du ballon.

Bien qu’il se soit aligné dans une ligne de fond qui parlait trois langues différentes et n’avait pratiquement aucune expérience de jeu côte à côte, Upamecano a déclaré qu’il se sentait à l’aise et qu’il y avait une bonne communication sur le terrain (FCBayern.com). « J’ai eu de très bons sentiments avec ma nouvelle équipe et je suis heureux d’avoir joué mon premier match. Nous avons beaucoup parlé sur le terrain. J’ai eu de bons sentiments. Tous les gens ici sont très sympathiques. Le résultat n’est pas bon. Lors du prochain match, nous voulons faire mieux », a déclaré l’ancien joueur du RB Leipzig.

Photo de Harry Langer/DeFodi Images via .

Le gardien remplaçant Sven Ulreich, qui est de retour au Bayern après un passage d’une saison à Hambourg SV, a débuté dans le but et a joué la première mi-temps avant d’être remplacé par Ron Thorben-Hoffmann. S’exprimant après le match, il a estimé que les nouvelles recrues de (Omar) Richards et Upamecano avaient des performances positives. « Les nouvelles recrues ont fait de bons débuts. Omar est très agile sur le flanc et a un bon contrôle du ballon. Upa mise beaucoup sur la robustesse et les tacles. Il n’est pas non plus facile pour eux de trouver leurs marques dans l’équipe lorsqu’il n’y a pas de joueurs réguliers en équipe première. Donc, ils ont très bien fait et auront sûrement quelques matchs de plus », a expliqué Ulreich.