Dayot Upamecano a rejeté une offre du Bayern Munich à l’âge de 16 ans

L’arrière central du RB Leipzig, Dayot Upamecano, déménagera au Bayern Munich cet été, mais a eu la chance de faire le saut en Bavière plus tôt dans sa carrière.

Sa mère, cependant, craignait un peu qu’un déménagement au Bayern Munich à 16 ans ne soit trop, trop tôt pour son fils.

Dayot Upamecano a rejeté une offre du Bayern Munich à 16 ans sur les conseils de sa mère. Photo de Boris Streubel / Bongarts / .

«Je voulais prendre le chemin le plus court vers le sommet, mais ma mère a dit:” Non, commencez par acquérir de l’expérience, puis vous pourrez toujours faire le grand “», a déclaré Upamecano au kicker (capturé par Abenzeitung). «C’était difficile d’accepter cela à l’époque, mais rétrospectivement, je suis entièrement d’accord avec elle. Jusqu’à présent, mon chemin a été le bon. Je pense que cela a payé d’être à Liefering, Salzbourg et Leipzig, j’ai fait mes expériences et progressivement je me suis affirmé à un niveau toujours plus élevé.

La mère d’Upamecano a sûrement eu la bonne idée car le développement de son fils a été constant tout au long de sa carrière.

N’oubliez pas que les enfants … parfois vos parents ont raison.