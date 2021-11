Dayot Upamecano apprécie sa relation avec le patron du Bayern Munich Julian Nagelsmann

Le défenseur du Bayern Munich Dayot Upamecano aurait pu penser que son temps avec Julian Nagelsmann était terminé après que le Français a officiellement annoncé qu’il signait avec le Bayern Munich l’hiver dernier.

Une chose amusante s’est toutefois produite, alors que Nagelsmann a finalement suivi l’un de ses joueurs vedettes à Munich. Pour Upamecano, c’était une bonne chose.

« J’ai une très bonne relation avec Julian. J’aime les entraîneurs qui me disent les choses telles qu’elles sont, et il le fait. Si je n’ai pas été bon, il vient me voir et me dit: « Vous avez pris une mauvaise décision là-bas et vous auriez dû le faire » et il me montre des clips tout de suite », a déclaré Upamecano à Goal France (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia ). « Julian n’a pas peur de vous dire des choses. C’est ce que j’aime le plus chez lui. Il parle aussi régulièrement avec les joueurs. Et en tant que défenseur, c’est surtout très bien de l’avoir car avec lui, on essaie de prendre des risques et de jouer en avant.

Upamecano a eu une dose de cette honnêteté de Nagelsmann après la terrible performance du Bayern Munich DFB-Pokal contre Gladbach et le défenseur a sûrement apprécié d’avoir la chance de se remettre sur la bonne voie avec une performance de 90 minutes contre le SC Freiburg juste avant la pause internationale.