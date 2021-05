Dayot Upamecano compte Robert Lewandowski du Bayern Munich et Erling Haaland du Borussia Dortmund parmi ses adversaires les plus coriaces

S’il y a une chose que Dayot Upamecano, signataire du Bayern Munich, ne manquera pas lorsqu’il rejoindra les Bavarois en juillet, ce sera un duel avec Robert Lewandowski.

Lewandowski est une poignée pour n’importe quel défenseur, mais selon Upamecano, le Hitman polonais joue toujours propre, même lorsque les choses deviennent physiques.

«Mes duels contre Robert Lewandowski ont toujours été caractérisés par le respect et l’équité», a déclaré Upamecano à Sportbuzzer. «Il a tout, peut tout faire, est fort et robuste, il le donne et le prend, mais il n’est jamais injuste. Il n’y a jamais eu de coude ou quoi que ce soit de ce genre.

Dayot Upamecano respecte la manière dont Robert Lewandowski aborde le jeu. Photo par Martin Rose / .

Le seul inconvénient potentiel de son arrivée à Munich sera qu’au lieu d’affronter Lewandowski deux ou trois fois par saison, le joueur de 22 ans devra affronter l’international polonais quotidiennement sur la Säbener Straße.

Pourtant, Upamecano sait que la compétition quotidienne ne fera que le rendre meilleur – même s’il n’a pas la peur inhérente d’un avant-centre.

«J’ai joué contre de nombreux bons attaquants. Lewandowski est vraiment génial, Erling Haaland est également extrêmement fort », a déclaré Upamecano à kicker (tel que capturé par @iMiaSanMia). “Mais il n’y a pas vraiment un joueur en particulier qui m’a posé des problèmes au point que j’aurais des nuits blanches la prochaine fois que je l’affronterai.”