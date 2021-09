Dayot Upamecano dit que la mentalité de vainqueur du Bayern Munich l’a toujours séduit

Dayot Upamecano a commencé à courir au Bayern Munich après avoir rejoint le RB Leipzig cet été. Il a commencé et est parti pendant 90 minutes dans tous les matches de Bundesliga du Bayern jusqu’à présent cette saison et a commencé lors de leur impressionnante victoire 3-0 à Barcelone lors de leur match d’ouverture de la phase de groupes de la Ligue des champions. Il a également montré des améliorations à chaque performance et a sans doute connu sa meilleure sortie au Camp Nou la semaine dernière.

Dans une récente interview avec le média français L’Equipe (via GetFrenchFootballNews), le défenseur central a admis qu’il était toujours attiré par l’attrait de la mentalité de vainqueur du Bayern, même lorsqu’il était encore à Leipzig.

« Même de l’extérieur, j’ai toujours eu l’impression que le Bayern était comme une famille. Ils jouent tous ensemble, gagnent ou perdent. J’ai été frappé par leur mentalité, c’est vrai qu’ils ne pensent qu’à gagner. Pendant cinq ans, je les ai vus remporter de nombreux titres, ils m’ont même empêché d’en remporter certains, et c’était souvent une belle bataille », a-t-il expliqué. Il a eu la chance d’avoir une pré-saison complète et appropriée avec le club – la plupart des joueurs de l’Euro 2020 n’ont rejoint le camp que tard, mais Upa s’intègre déjà assez bien.

La transition de Leipzig au Bayern pour Upamecano a également été largement facilitée par Julian Nagelsmann qui a également effectué ce même transfert de club à club cet été. Upamecano a passé deux saisons à jouer sous Nagelsmann à Leipzig, il connaît donc déjà très bien sa tactique, son style d’entraîneur et sa façon de travailler avec ses joueurs.

« Il a son propre style de jeu, comme on le voit à Leipzig. Il veut que nous jouions en avant rapidement, avec beaucoup de possession. Même en tant que défenseur, je dois être impliqué dans le jeu. Nous devons être actifs et toujours vouloir le ballon. [I also have to] bien défendre, évidemment, et essayer de ne pas céder. Jusqu’à présent, tout se passe bien », a déclaré Upamecano à propos de Nagelsmann.

Lorsqu’il a rejoint Leipzig, Nagelsmann a également amené son équipe d’analyse vidéo avec lui, ce qu’il utilise souvent. Il aime pouvoir voir les zones du terrain sous différents angles pour pouvoir répondre à ce qui doit être amélioré. Upamecano a déclaré que l’analyse vidéo est quelque chose que Nagelsmann a fait beaucoup avec lui pendant leur séjour au RB Leipzig.

« Il m’a aidé dans beaucoup de départements. Il aime les sessions vidéo, et nous en faisions beaucoup à Leipzig. Il me disait ce que je faisais vraiment bien, où je pouvais m’améliorer, et j’aime avoir un entraîneur qui me montre mes faiblesses », a révélé Upamecano.

Photo de A. Beier/. pour le FC Bayern

Naturellement, le passage de Leipzig au Bayern signifie qu’Upamecano dispose désormais d’un casting de soutien de plus haut calibre chargé de superstars comme Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Thomas Muller et Leroy Sane. Il a dit que c’est un collectif d’équipe pour rendre le succès possible, mais a également souligné à quel point il était impressionné par Jamal Musiala à seulement 18 ans.

« Il y a tellement de bons joueurs au Bayern ! Si vous me demandez lequel, je dirais toute l’équipe. Parmi les jeunes talents, vous avez Jamal Musiala. A son âge, ce qu’il fait est impressionnant et j’espère qu’il va continuer à évoluer. Il deviendra un très bon joueur. Il est très élancé mais il faut regarder sa technique. Il perd rarement le ballon”, a-t-il déclaré.