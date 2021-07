Dayot Upamecano du Bayern Munich ne se concentre pas sur la déception de l’équipe nationale

L’arrière central du Bayern Munich Dayot Upamecano a connu une grosse déception plus tôt cet été lorsqu’il n’a pas été appelé dans l’équipe senior pour la course de la France aux Championnats d’Europe.

Avec un effectif riche et talentueux, il n’était pas tout à fait choquant que Didier Deschamps ait opté pour des joueurs plus âgés et plus expérimentés dans certains cas et des joueurs plus jeunes avec des profils plus élevés dans d’autres.

Quoi qu’il en soit, l’omission a semblé piquer un peu Upamecano, mais le joueur de 22 ans ne s’est pas laissé abattre. Bien qu’il puisse souhaiter être convoqué lors de la prochaine pause internationale, le jeune ne pense pas aux Blues pour le moment, juste au Bayern Munich.

Upamecano en équipe nationale : « Pour le moment, je n’y pense pas du tout. Je viens d’arriver au FC Bayern », a déclaré Upamecano, capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). «Je vais essayer d’avoir une bonne pré-saison, puis nous verrons ce qui se passera à l’avenir. Mais bien sûr, représenter mon compteur est mon objectif.