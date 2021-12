Dayot Upamecano du Bayern Munich se souvient d’avoir grandi en jouant sur des terrains en béton

Depuis qu’il a rejoint le Bayern Munich en provenance du RB Leipzig avec Julian Nagelsmann et Marcel Sabitzer cet été, Dayot Upamecano a déjà enregistré un total de dix-huit apparitions dans toutes les apparitions, avec quatre passes décisives, ce qui représente une égalité à neuf pour le cinquième plus grand nombre de Bundesliga. . Aux côtés de Lucas Hernandez, il est rapidement devenu un pilier de la ligne arrière du Bayern en tant qu’arrière central, en particulier avec le récent succès de Niklas Sule en tant qu’arrière droit. Nagelsmann le connaît déjà assez bien depuis qu’ils ont travaillé ensemble à Leipzig, mais ce sont ses humbles débuts à Évreux, en France, qui ont contribué à façonner l’Upamecano que nous voyons aujourd’hui pour le Bayern et l’équipe nationale française.

Dans une récente interview avec FCBayern.com, Upamecano a rappelé avoir grandi dans la commune française de Normandie, jouant au football sur des terrains en béton dans les rues quand il était enfant. Ces expériences, a-t-il dit, l’ont aidé à acquérir un niveau de maturité et l’ont toujours gardé humble, ce qui peut être une chose difficile à maintenir pour les jeunes footballeurs qui se frayent un chemin dans les premières équipes des grands clubs.

À ce jour, Upamecano dit qu’il a encore des cicatrices au genou après avoir joué sur des terrains de rue dans sa jeunesse. «Nous avons joué sur du béton quand nous étions enfants et adolescents et toujours dans des jeux à cinq. Il n’y avait pas d’arbitre et donc c’était intense. Nous avons joué pendant des heures sans nous arrêter. Ma mère criait par la fenêtre : « Reviens à la maison maintenant. Et j’ai toujours répondu : « S’il vous plaît, encore cinq minutes ! » J’aurais pu jouer pour toujours », a-t-il expliqué.

En tant que défenseur central, l’agressivité, l’anticipation et la ténacité sont toutes requises en abondance au plus haut niveau, et Upamecano a déclaré que ces expériences de jeunesse et d’enfance à Évreux ont contribué à façonner la bonne mentalité qu’il possède aujourd’hui. «Je pense que l’agressivité, la mentalité, qui était tout à fait normale pour nous à l’époque, me caractérise jusqu’à présent sur le terrain. Nous avions toujours notre propre public spécial : des gens de la région, peut-être dix personnes qui nous regardaient et nous encourageaient. Nous avons fêté avec nos spectateurs quand nous avons marqué. Vous voulez absolument gagner dans ces conditions. Vous remarquez qu’il y a foule et vous voulez leur rendre quelque chose. De plus, vous n’avez pas l’impression qu’ils prennent le mickey lorsque vous perdez », a-t-il déclaré.

Bien sûr, Upamecano a commis sa juste part d’erreurs individuelles au Bayern jusqu’à présent cette saison, mais il s’agit de la façon dont vous réagissez à ces situations et restez mentalement fort. Ayant à supporter à la fois la douleur physique et mentale pendant sa jeunesse, jouer sur ces surfaces impitoyables a façonné sa capacité à faire face à l’adversité au cours de sa carrière professionnelle. Chaque fois que les résultats vont dans le sens du Bayern Munich, c’est un gros problème en Allemagne, il est donc de plus en plus difficile de faire face à la douleur mentale qui y est associée. « Vous devez être capable de supporter la douleur si vous voulez gagner. Avec nous, nous avons toujours voulu gagner tous les matchs. C’était important pour nous de pouvoir dire à la fin : « On a gagné ! J’ai été très fort mentalement depuis ce temps », a expliqué Upamecano.

Photo de Harry Langer/DeFodi Images via .