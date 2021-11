Dayot Upamecano du Bayern Munich suspendu pour le prochain match de Ligue des champions

Le Bayern Munich devra se passer de Dayot Upamecano lors de son prochain match de Ligue des champions en raison d’une suspension. Cela signifie que le défenseur central français va manquer le prochain match du club contre le Dynamo Kiev dans trois semaines.

Upamecano a écopé d’un carton jaune lors de la victoire de mardi sur Benfica, lui accordant trois lors des quatre premiers matches. C’est le seuil d’une suspension par accumulation en Ligue des champions.

Il existe plusieurs options pour l’entraîneur-chef Julian Nagelsmann, car il pourrait déployer n’importe quelle combinaison de Lucas Hernandez, Niklas Süle, Tanguy Nianzou et Benjamin Pavard. Contre Benfica, Nagelsmann est allé avec Upamecano et Nianzou contre Benfica, mais ses mains ont été en quelque sorte forcées en raison de blessures légères à Hernandez et Süle.

En parlant d’Hernandez, il est assis sur deux cartons jaunes, il sera donc également suspendu après son prochain carton jaune. Le Bayern ayant déjà obtenu une place en phase à élimination directe, on pourrait presque espérer que Hernandez décroche un jaune contre Kiev pour rater le match sans valeur de Barcelone.