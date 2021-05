Dayot Upamecano explique pourquoi il a refusé Manchester United plus tôt dans sa carrière

Il est relativement bien connu qu’en tant que jeune, il y avait une poignée de clubs anglais intéressés à signer Dayot Upamecano avant qu’il ne décide finalement de rejoindre le RB Salzburg en provenance des U-19 du FC Valenciennes.

Même le Bayern Munich avait essayé de le signer avant de rejoindre Salzbourg, mais ils n’avaient pas réussi à l’époque. Bien sûr, il deviendra désormais un joueur du Bayern à partir du 1er juillet de cette année, mais il a récemment révélé pourquoi, exactement, il avait décidé de ne pas rejoindre Manchester United, par . (via Football365).

Upamecano était incroyablement désireux de rejoindre Manchester United et n’y avait pas vraiment réfléchi deux fois, mais il a dit que ses parents lui avaient conseillé de réfléchir profondément. «J’étais un jeune garçon. Je voulais signer pour eux tout de suite. Manchester United! Mais ensuite, mes parents m’ont pris à part et ont dit: «Réfléchissons bien à cela. Nous y avons réfléchi longtemps, puis avons décidé que passer à «etape par etape» (étape par étape) était la meilleure option pour moi. Tout Ralf [Rangnick] dit est devenu réalité.

Upamecano faisait référence aux assurances que Rangnick lui avait garanties s’il choisissait Salzbourg au lieu de Manchester United. Il avait assuré à Upamecano qu’il aurait de très bonnes chances de faire l’expérience du football en équipe première à Sazlburg après avoir travaillé avec le club nourricier Liefering. C’est quelque chose qui ne pouvait pas être promis, du moins aussi assurément, chez United.

«Ralf était l’entraîneur le plus important pour moi. C’est un professeur, un scientifique du football, et il se soucie également de tout. Il est toujours là pour vous avec des conseils sur les questions de football et de non-football, chaque jour », a déclaré Upamecano à propos de l’ancien directeur sportif de Salzbourg et du RB Leipzig. «Ce n’est pas naturel pour un entraîneur d’être aussi impliqué avec une équipe de 25 joueurs. Je n’oublierai jamais ce qu’il a fait pour moi, c’était une personne clé dans ma carrière. Je suis éternellement reconnaissant », a-t-il poursuivi.

Photo de Jan Woitas / alliance de photos via .

Cet été, ce sera une réunion (en quelque sorte) pour Upamecano et le nouvel entraîneur du Bayern (actuel Leipzig) Julian Nagelsmann. L’accord d’Upamecano avec le Bayern a été conclu et officiellement annoncé bien avant que Nagelsmann et Upamecano ne confirment qu’il n’avait vraiment aucune idée que son entraîneur actuel irait au Bayern avec lui cet été. «Je n’avais aucune idée qu’il y irait aussi lorsque j’ai accepté de rejoindre le Bayern. C’est drôle comment cela a fonctionné. Julian est un manager incroyable. Il vous montrera une vidéo tous les jours pour vous aider à vous développer », a-t-il déclaré.

Le défenseur français n’a pas du tout retenu son admiration pour Nagelsmann et ses capacités d’entraîneur; «Il ne vous dit pas seulement ce que vous avez mal fait, mais vous donne des conseils concrets pour mieux le faire. Il vous amène vraiment à un autre niveau. Par exemple, grâce à Julian, j’ai beaucoup amélioré en termes d’ouverture du jeu depuis la défense avec des passes précises au milieu de terrain, et il m’a dit d’utiliser mes capacités de dribble afin de créer des espaces pour aller de l’avant. Il améliore tout le monde, peut-être même les journalistes à qui il parle.