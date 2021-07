Dayot Upamecano “heureux” d’être avec le Bayern Munich

Il y a quelques mois à peine, le Bayern Munich a fait de l’ancien défenseur du RB Leipzig Dayot Upamecano sa signature prisée de cette fenêtre de transfert.

Après quelques jours passés enfin à se mouiller les pieds en Bavière, Upamecano est heureux d’avoir franchi le pas.

« Mes premiers jours ont été formidables. Je suis très heureux d’être ici maintenant », a déclaré Upamecano (tel que capturé par FCBayern.com). « Le FC Bayern est un grand club avec des joueurs de classe mondiale. Je veux jouer le plus possible et je donnerai tout. Je suis rapide et agressif, je me donne toujours à 100%, quoi qu’il arrive.

Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, compte exactement sur cela et soutient Upamecano pour avoir un impact immédiat.

“Bien sûr, nous nous attendons à ce qu’il soit aussi performant qu’il l’a fait à Leipzig. Nous l’observons depuis quelques années et nous sommes convaincus qu’il peut nous aider avec sa qualité – sa force dans les défis, son jeu de construction, sa technique », a déclaré Kahn.

Le club a également publié une vidéo mettant en évidence la première semaine d’Upamecano, qui est intégrée ci-dessous :