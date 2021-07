Dayot Upamecano parle de son rôle et de sa compétition dans l’alignement du Bayern Munich

in

Le défenseur du Bayern Munich Dayot Upamecano sait qu’être défenseur central s’accompagne d’un certain leadership qui accompagne le poste.

« Dans mon poste de défenseur central, vous devez beaucoup parler avec vos coéquipiers. Bien sûr, s’il y a un joueur qui a fait quelque chose de mal, je dois le lui dire. Je sais que je suis encore jeune. Mais si je peux aider un coéquipier, alors je le ferai », a déclaré Upamecano (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia).

Même en étant une signature convoitée, Upamecano sait que rien n’est garanti pour lui.

« Il y a beaucoup de compétition ici comme dans tous les grands clubs. Plus il y aura de compétition, meilleure sera l’équipe. Je vais tout donner pour être un titulaire régulier », a déclaré Upamecano. « C’est de la haute intensité, j’adore ça. Je ne sais pas dans quel système nous allons jouer. L’entraîneur décide. Mais quel que soit le système, je vais me battre et essayer d’apporter beaucoup de mentalité sur le terrain.

Cette mentalité sera nécessaire car des joueurs comme Lucas Hernandez et Niklas Süle ne céderont pas facilement du temps de jeu.