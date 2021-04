Dayot Upamecano remercie les parents d’avoir construit une voie réussie vers le Bayern Munich

Dans une interview avec Sport1, le défenseur du RB Leipzig Dayot Upamecano a remercié ses parents de lui avoir donné la structure de soutien appropriée pour l’aider à réaliser ses rêves. Upamencano déménagera au Bayern Munich cet été, mais sait qu’il n’aurait pas pu le faire sans l’aide de ses parents.

«Il était clair pour mes parents dès le début que je voulais être footballeur. Mais dans les équipes de jeunes, vous avez aussi beaucoup de moments frustrants: vous avez perdu, vous avez mal joué vous-même. Mais quand je suis rentré à la maison déçu, ils ont dit: «Bravo! Allez, ça continue! Ils m’ont construit », a déclaré Upamecano. «Donc, le sentiment et la conviction ont grandi en moi que je vais me frayer un chemin. Donc, ils m’ont toujours soutenu, de quelque manière que ce soit. Aujourd’hui, ils sont fiers de moi – et moi d’eux.

Cependant, Upamecano n’a pas toujours fait les choses faciles chez lui. Le jeune homme de 22 ans a grandi avec quatre sœurs et un jeune frère après tout.

«Eh bien, avec quatre femmes à mes côtés, c’était un peu difficile, c’est toujours le cas aujourd’hui», a déclaré Upamecano en riant. «En termes d’âge, je suis en plein milieu. Quand nous parlons ou regardons le football, c’est toujours – disons-le de cette façon – un peu compliqué. Dans mon enfance, cependant, j’ai passé la plupart du temps à l’extérieur et sur les terrains de football du quartier avec mes amis.