Dayot Upamecano, signataire du Bayern Munich, utilise l’expérience des jeunes pour aider à défendre l’opposition

L’arrière central du RB Leipzig et signataire du Bayern Munich Dayot Upamecano n’a pas toujours été un défenseur des haras. En fait, en grandissant, Upamecano s’est fait un nom en marquant des buts (ou du moins en essayant de le faire), sans les empêcher.

«Bien sûr, cela m’a beaucoup aidé. Je n’ai pas marqué autant de buts, mais je me suis battu, j’ai beaucoup couru, j’étais très agile », a déclaré Upamecano dans une interview avec Sport1. «Ensuite, j’ai été placé au milieu de terrain, plus tard en défense. J’ai eu le droit de faire un essai au Valenciennes FC à l’âge de 15 ans. Ils m’ont demandé dans quelle position je jouais. Ma réponse: “Vous pouvez m’aligner n’importe où, mais pas dans les buts.”

Upamecano a passé ces premiers jours à jouer sur l’asphalte dans sa ville natale d’Évreux en Normandie, où les choses étaient toujours difficiles, mais pas sales.

Dayot Upamecano a beaucoup appris sur le football en jouant sur l’asphalte.Photo d’Alexander Hassenstein / .

«Il n’y avait pas d’arbitre, il y avait toujours des duels difficiles. Mais nous n’avons pas non plus besoin d’arbitre. Les règles étaient claires et tout le monde les a respectées », a déclaré Upamecano. «Nous nous sommes battus les uns pour les autres. Sur le terrain de football, vous avez surtout appris à ne pas laisser tomber votre coéquipier. Même les genoux ensanglantés n’étaient pas une excuse pour laisser tomber votre équipe. C’était difficile, mais aussi une unité spéciale. Cela a fonctionné, j’ai dû apprendre à gagner et à perdre. Et il s’agissait de soutenir vos coéquipiers. C’étaient des leçons très importantes. L’équipe était au-dessus de tout et abandonner n’était pas une option.

Upamecano pense toujours avec tendresse à ces jours et à la façon dont sa mère devrait pratiquement le ramener dans la maison à la fin de la journée.

«Ma vie à côté de l’école était composée d’amis et de football. C’était déjà assez difficile pour maman de me ramener à la maison », a déclaré Upamecano. «Elle appellerait:« Dayot, viens maintenant! C’est fini pour aujourd’hui! J’ai répondu: «Non, non, cinq minutes de plus, s’il vous plaît. Je serai là.’ À la maison, je devais d’abord prendre soin de moi. Mais c’était normal, pas de problème. Le plus important était de gagner! Mes genoux sont encore marqués à partir de ce moment-là. “