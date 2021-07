Dayot Upamecano veut « se battre et tout donner » au Bayern Munich

L’arrière central du Bayern Munich Dayot Upamecano a recherché les Bavarois tout comme le club l’a poursuivi – et maintenant le joueur de 22 ans veut tout donner à l’équipe qui pensait qu’il était prêt pour les heures de grande écoute.

« Je suis heureux d’être ici et j’ai déjà vécu de très bons moments avec l’équipe. C’est un grand pas pour moi. C’est un grand club, je veux me battre et tout donner pour ce club », a déclaré Upamecano (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Je connais Julian depuis un moment maintenant. C’est un très bon entraîneur. Il aide les joueurs jeunes et expérimentés. Il aime l’analyse vidéo. C’est déjà un excellent entraîneur et je suis heureux de retravailler avec lui.

Upamecano a également crédité Ralf Rangnick pour l’avoir aidé à atteindre ce stade de sa carrière.

« Bien sûr, j’ai toujours des contacts avec lui. C’est un entraîneur important pour moi. Je lui parle beaucoup. Il m’a beaucoup aidé. C’est un entraîneur à qui je dois beaucoup. Je suis reconnaissant pour tout ce qu’il a fait pour moi », a déclaré Upamecano.