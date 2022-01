Days Gone a dépassé Ghost of Tsushima, mais vous ne verrez pas Sony en faire l’éloge

Le directeur de Days Gone affirme que le jeu de zombies en monde ouvert de Bend Studio s’est vendu à environ 10 millions d’exemplaires, mais vous ne verrez pas Sony en faire l’éloge comme il l’a fait lorsque Ghost of Tsushima a franchi le cap des 8 millions.

Jeff Ross a travaillé chez Bend Studios pendant 20 ans avant de partir en 2020, peu de temps après le lancement de Days Gone. « Au moment où j’ai quitté Sony, Days Gone était sorti depuis un an et demi (et un mois) et s’était vendu à plus de 8 millions d’exemplaires », a écrit le réalisateur sur Twitter. « Depuis, il s’est vendu plus, puis plus d’un million sur Steam. La direction du studio local nous a toujours fait sentir que c’était une grosse déception.

Au lancement, Days Gone a reçu des critiques mitigées. Beaucoup ont cité son étrange mixage audio et ses innombrables bugs comme de gros problèmes. D’autres ont souligné l’histoire et la façon dont elle est structurée, certaines missions vous demandant de traverser la carte, de déclencher une cinématique de mémoire et de revenir en arrière.

Maintenant que la plupart des bugs ont été corrigés, Days Gone est un jeu décent, et il est devenu un classique culte parmi ses fans. Il a atterri sur Steam le 18 mai 2021 et a des critiques d’utilisateurs très positives sur la vitrine PC de Valve.

Bend Studios travaille actuellement sur une nouvelle adresse IP qui s’appuie sur les systèmes du monde ouvert de Days Gone.

Écrit par Kirk McKeand au nom de GLHF.