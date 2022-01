Days Gone a vendu 9 millions d’exemplaires, mais ce n’est qu’une partie de l’histoire, selon le réalisateur

En réponse à l’annonce que Ghost of Tsushima s’était vendu à plus de 8 millions d’exemplaires, le directeur de l’exclusivité PlayStation Days Gone a révélé un chiffre de vente pour le jeu 2019.

Jeff Ross, qui a réalisé Days Gone et a par la suite quitté le studio, a déclaré sur Twitter que lorsqu’il a quitté Sony, Days Gone s’était vendu à 8 millions d’exemplaires sur la seule console. Le jeu s’est ensuite vendu davantage sur les consoles PlayStation, plus 1 million de plus sur Steam, a déclaré Ross.

Ross a poursuivi en affirmant que la direction du studio local « nous a toujours fait sentir que c’était une grosse déception ». Ross a déclaré que la couverture médiatique – mais pas les notes d’examen – était un facteur. « La presse n’a pas aidé notre cas », a déclaré Ross.

Ross a poursuivi en disant que la direction de Sony avait plus confiance en Death Stranding qu’en Days Gone. Le développeur a également parlé du développement du jeu en déclarant : « Le développement a été une longue tâche, mais nous étions une petite équipe qui apprenait à créer notre premier jeu en monde ouvert. Tout bien considéré, c’est incroyable que nous ayons fini. »

Ross a quitté Bend Studio en décembre 2020. Il n’y a apparemment aucun plan pour une suite, malgré les énormes ventes, Bend Studio se concentrant désormais sur une nouvelle adresse IP.

