Days Gone Devs a lancé une suite de résistance en monde ouvert à Sony

Capture d’écran : Insomniaque / Sony

L’ancien directeur de Bend Studio, Jeff Ross, a récemment révélé qu’il avait lancé une suite de Résistance en monde ouvert après que Sony ait clairement indiqué qu’il n’avait aucun intérêt pour Days Gone 2. Il a également été question d’un nouveau redémarrage de Siphon Filter. Mais aucun de ces projets n’est allé très loin, selon Ross dans une nouvelle interview avec David Jaffe.

Lors du livestream de David Jaffe le 6 janvier, Ross a expliqué à quel point Sony semblait indifférent à un pitch de la suite de Days Gone, l’appelant une « bataille difficile », et finalement le studio n’a pas réussi à convaincre Sony que l’idée fonctionnerait avant que Ross ne quitte Bend en 2020 après presque deux décennies.

« Il était très évident que nous ne devrions pas parler de Days Gone lorsque nous travaillions sur le terrain [for Bend’s next game,]», a expliqué Ross. « Il était clair que ce n’était pas un partant, et il n’y avait rien dans le terrain qui faisait que le manager local et son patron se sentaient bien. »

Il a ajouté plus tard qu’il semblait que Sony s’intéressait à presque tout sauf à Days Gone 2.

Suite au manque d’intérêt pour Days Gone 2, Ross et le studio ont alors tenté de proposer une autre idée à Sony : un nouveau jeu Resistance. Mais cette fois, ce serait un jeu de tir en monde ouvert.

« Le pitch que je faisais était… La résistance en monde ouvert serait vraiment génial », a déclaré Ross. « Il y avait toutes ces boucles de monde ouvert que nous avons découvertes. Il s’est presque écrit avec Resistance. Il y avait tellement d’aspects de cette propriété qui se prêtaient à un gameplay en monde ouvert.

Sony a également transmis cette idée, qui, selon Ross, aurait pu être due au fait que le dernier jeu Resistance n’aurait peut-être pas été assez bien vendu pour justifier un redémarrage ou une suite. Il est intéressant de noter que Halo, la célèbre franchise de tirs de Microsoft, est devenue un monde ouvert l’année dernière avec un grand succès. (Je veux aussi partager que Resistance 3 est génial et l’un de mes jeux préférés. Si quelqu’un veut remasteriser ces jeux ou juste le troisième, je serais si heureux. D’accord, revenons à l’histoire.)

Image : Sony / Bend Studio

Au cours de l’interview, Ross a également affirmé que Sony lui avait demandé, ainsi qu’à l’équipe Bend, de redémarrer la série d’action à la troisième personne en sommeil depuis longtemps, Siphon Filter. Cependant, Ross n’avait pas l’impression qu’il s’agissait d’un plan « authentique » à l’époque.

« C’était presque comme une question qui les tenait occupés : « Hé les gars, pourquoi ne proposez-vous pas quelque chose pour Siphon Filter pendant que nous découvrons ce que nous sommes confiants dans le lancement. » Donc, je ne pense pas que cela ait jamais été authentique », a déclaré Ross à Jaffe.

Il a également ajouté qu’il n’avait « aucune idée » sur la façon de redémarrer cette franchise et a admis qu’il n’était pas du tout intéressé par l’idée.

Plus tôt cette semaine, Ross a tweeté à propos de la réaction de Sony après la sortie de 2019 Days Gone. Bien que Ross affirme que le jeu de zombies en monde ouvert sur PlayStation 4 s’est vendu à 8 millions d’exemplaires en moins de deux ans, il a expliqué qu’il était toujours considéré comme une « déception » aux yeux de la direction. Ce tweet est venu en réaction à la nouvelle que Ghost of Tsushima avait vendu 8 millions d’exemplaires et était célébré par Sony comme un grand succès.

De retour à Bend Studio, en juin 2021, Sony a confirmé que l’équipe travaillait sur une nouvelle adresse IP qui s’appuierait sur les « systèmes de monde ouvert profond qu’ils ont développés avec Days Gone ». Il semble donc que si Sony a des plans pour un Days Gone 2, un nouveau filtre Siphon ou un redémarrage de Resistance, cela ne se produit toujours pas chez Bend Studio. Bien que je sache que beaucoup pourraient être tristes de ne pas avoir un nouveau Days Gone ou un jeu de résistance en monde ouvert, je suis juste heureux d’apprendre que Bend Studio est toujours en vie et travaille sur quelque chose. Dans cette industrie, un ou deux flops peuvent couler votre navire, entraînant des licenciements et des fermetures de studios.