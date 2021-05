Days of Our Lives Scores Renouvellement de deux saisons ⋆ .

Le feuilleton de jour à succès de NBC Days of Our Lives a encore beaucoup de vie.

NBC, Corday Productions et Sony Pictures Television ont annoncé que la série était reprise depuis deux ans.

Ce renouvellement amènera l’une des séries les plus emblématiques de la télévision à travers ses 57e et 58e saisons.

À la fin de 2020, au plus fort de la pandémie, l’émission a célébré son 55e anniversaire et a diffusé des épisodes originaux tout en maintenant avec succès un calendrier de production sûr et stable.

Les renouvellements de la série se font généralement par le fil, car NBC et les sociétés de production impliquées tentent de trouver un moyen de faire fonctionner l’aspect financier des choses.

Savoir que deux saisons ont été commandées sera un énorme soulagement pour les fans de longue date.

«Nous ne pourrions pas être plus heureux d’offrir à nos fidèles fans deux saisons de plus de« Days of our Lives »et de poursuivre ce qui a été une réalisation absolument remarquable à la télévision», a déclaré Michael Sluchan, vice-président exécutif, Séries scénarisées et programmation pour enfants, NBCUniversal Television et Streaming du renouvellement.

«Un grand merci à Ken Corday, aux acteurs et à l’équipe pour leur incroyable passion pour la narration qui continue de toucher de nouvelles générations de téléspectateurs.»

«Après plus de 55 ans passés à présenter le drame, l’aventure et la romance sur les écrans du monde entier, nous sommes ravis et honorés de perpétuer l’héritage« Days of our Lives »pendant encore deux ans», a déclaré le producteur exécutif Ken Corday.

«Nous sommes reconnaissants à NBC pour son engagement durable envers la série et reconnaissants de continuer ce merveilleux voyage avec nos fans pour les années à venir.»

«Nous sommes extrêmement fiers du travail accompli par Ken Corday, les acteurs et l’équipe. Ils continuent de raconter des histoires audacieuses à travers ces personnages emblématiques captivant le public du monde entier », a déclaré Steve Kent, vice-président exécutif principal, Programmation, Sony Pictures Television.

«Nous sommes ravis de perpétuer l’héritage de” Days of our Lives “et de permettre aux téléspectateurs de profiter de deux saisons supplémentaires.”

La série, qui en est actuellement à sa 56e saison, a diffusé son 14 000e épisode en décembre et reste la série la plus ancienne de NBC.

Situé dans la ville fictive de Salem dans le Midwest, les familles principales sont les Bradys, les Hortons, les Carvers, les DiMeras et les Kiriakises.

La série reste un favori des fans pour sa narration sauvage et ses rebondissements encore plus sauvages.

Que pensez-vous du renouveau?

Cliquez sur les commentaires ci-dessous.

Modifier Supprimer

Paul Dailly est le rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.