Days Of Speed ​​de Paul Weller, Illumination fera ses débuts en vinyle

Les rééditions vinyles tant attendues de celle de Paul Weller Days of Speed ​​and Illumination du début des années 2000 sortira le 15 octobre 2021. Les versions vinyle originales de ces favoris des fans ont été très recherchées au fil des ans. Craft Recordings réédite enfin et fidèlement les deux albums dans des ensembles de vinyle noir de 180 grammes magnifiquement emballés.

Initialement publié sur l’empreinte Independiente en 2001, Days of Speed ​​est un double album live acoustique avec des chansons qui ont été interprétées en solo et en acoustique dans divers lieux à travers l’Europe. La liste des morceaux présente de vieux classiques qui s’harmonisent parfaitement avec le catalogue ultérieur de Paul et incluent La confiture “C’est du divertissement”, “Headstart for Happiness” du Style Council et les succès solo “You Do Something to Me” et “Wild Wood”. C’est Weller qui présente ses chansons unplugged et à l’état brut. Ici, il semble intime et vivant, comme s’il interprétait ses chansons préférées dans votre salon.

L’album a suscité des éloges considérables, le NME le décrivant comme « L’éclat acoustique en direct du maître compositeur ».

Initialement sorti en septembre 2002 sur Independiente, Illumination était Le sixième album studio solo de Weller et son deuxième numéro un en solo. Avec l’âme au centre de la scène et affichant une production et une écriture de chansons sans effort, Illumination comprend les singles à succès “It’s Written in the Stars” et “Leafy Mysteries” et présente des performances invitées de Carleen Anderson, Jocelyn Brown, Kelly Jones et Noel Gallagher.

The Guardian on Illumination : « La trinité qui ouvre son sixième album solo est son meilleur travail depuis des lustres, tour à tour amoureux, politiquement indigné et brûlant de dépit. Quelle surprise, juste au moment où vous pensiez que Weller ne le referait plus jamais, il le fait.

Ces rééditions 2021 présentent une réplique fidèle de l’emballage d’origine. Le double album Days of Speed ​​a une jaquette gatefold, des pochettes intérieures imprimées et un encart d’une page. L’éclairage est logé dans une jaquette gatefold, une pochette intérieure imprimée et un livret de 16 pages. Les deux rééditions ont été gravées aux Metropolis Studios de Londres.

Aujourd’hui, Paul Weller reste une véritable icône britannique, avec une carrière musicale s’étalant sur six décennies. Weller a maintenant eu 50 meilleurs albums 40 à travers The Jam, Le Conseil des Styles et ses sorties solo, dont sept numéros un, la dernière en date, Pop gras, est sorti en mai 2021.