DAZN info, chaîne de télévision et comment regarder le combat pour le titre mondial du Texas ce week-end

Le Britannique Billy Joe Saunders affrontera le grand Saul ‘Canelo’ Alvarez ce week-end dans un énorme combat pour le titre d’unification.

Canelo a remporté sa 55e victoire en carrière lorsqu’il a vaincu le turc Avni Yildirim en février, tandis que Saunders a battu Martin Murray en 2020.

Canelo Alvarez affrontera Billy Joe Saunders au Texas ce week-end

Le Mexicain détient les titres des super-moyens WBA, WBC et The Ring et cherchera maintenant à ajouter la ceinture WBO de Saunders à sa collection.

«Superbe» est invaincu dans ses 30 combats à ce jour, mais ce sera une avancée majeure en classe.

Saunders est convaincu qu’il peut bouleverser les chances et battre Alvarez et ce devrait être un combat passionnant.

Le combat de 12 rounds des super-moyens aura lieu le samedi 8 mai et se tiendra au stade AT&T d'Arlington, au Texas. Le service de diffusion en continu DAZN diffusera le combat au Royaume-Uni à partir de 1h du matin le dimanche matin, le DAZN coûte 1,99 £ par mois et les abonnés peuvent annuler à tout moment. Il est disponible sur tous les appareils.

talkSPORT.com organisera un blog en direct pour toutes les dernières nouvelles, les mises à jour détaillées et les réactions à l’action de la nuit.

Nous vous apporterons également toute la préparation tout au long de la semaine pour la meilleure couverture avant et après le combat.

talkSPORT sera également mis à jour tout au long du week-end.

Le camp Billy Joe Saunders et Canelo Alvarez s’affrontent dans le hall de l’hôtel pour la taille de l’anneau, mais les craintes que la bagarre soit terminée ont été calmées alors que Brit dit que le problème est “ réglé ”

Billy Joe Saunders est le champion du monde des super-moyens WBO Canelo v Saunders: Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Saul ‘Canelo’ Alvarez vs Billy Joe Saunders – pour les titres WBO, WBA (Super), WBC et The Ring des super-moyens

Elwin Soto vs Katsunari Takayama – pour le titre WBO des poids mouches légers Kieron Conway vs Souleymane Cissokho – pour le titre des super-poids welters intercontinentaux WBA Frank Sanchez vs Nagy Aguilera Christian Alan Gomez Duran vs Xavier Wilson Keyshawn Davis vs Jose Antonio Meza Marc Castro vs Irving Macias Castillo Kelvin Davis contre Jan Marsalek Billy Joe Saunders a imité Tyson Fury avec une transformation corporelle impressionnante alors qu’il retournait sa carrière pour enfin sécuriser le combat de Canelo Alvarez Canelo contre Saunders: que dit-on?

Canelo Alvarez: «Je sais ce que Billy Joe apporte. C’est un combattant rapide qui bouge beaucoup.

«C’est un adversaire difficile. Mais à ce niveau, je dois m’adapter à n’importe quel style, et je suis prêt à faire l’histoire et pour n’importe quel style.

«Je suis toujours prêt à me battre, et la boxe est ma vie. Et je suis très heureux d’être si actif. Je vais gagner sans aucun doute.

«Je m’entraîne ici à 100%. Je suis venu pour gagner, je suis venu pour écrire l’histoire, et c’est la seule chose qui me passe par la tête.

Billy Joe Saunders: «Gagner signifierait le monde pour moi. J’ai commencé la boxe à l’âge de cinq ans et maintenant c’est le summum. Ce combat est un héritage à cause de ce qui est en jeu.

«Mon histoire est déjà écrite dans ma tête et je n’ai plus qu’à suivre le scénario.

«Faire ce que je fais de mieux, donner tout ce que j’ai, sera une histoire en soi.

«Canelo est sur mon radar depuis que je suis devenu professionnel. Il est maintenant temps pour moi de briller.

Liam Smith dit qu’il encourage Billy Joe Saunders ce week-end, mais admet qu’il n’y a “ pas beaucoup de failles dans l’armure de Canelo ”