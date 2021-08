DAZN offrira exclusivement le Anthony Joshua vs. Oleksandr Usyk

Communiqué de presse

DAZN, la plateforme mondiale de streaming sportif, a acquis les droits de diffusion exclusifs du combat tant attendu des poids lourds entre le champion actuel Anthony Josué et l’ancien champion du monde cruiserweight Oleksandr Usyk. La soirée pourra être suivie en direct sur DAZN le 25 septembre dans plus de 170 pays et territoires à travers le monde, y compris toute l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Océanie, ainsi qu’une grande partie de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique. Ici, vous pouvez consulter la liste complète des marchés sur lesquels les fans pourront suivre l’événement via DAZN, qui comprend l’Espagne.

Le champion du monde poids lourd unifié, Anthony Josué OBE, mettra leurs titres mondiaux IBF, WBA et WBO en jeu contre Oleksandr Usyk dans le Stade Tottenham Hotspur de Londres.

“Nous sommes ravis de poursuivre notre relation étroite avec Matchroom, Anthony Joshua et leur équipe à 258MGT, en tant que foyer mondial de la boxe.”, déclare Ed Breeze, vice-président exécutif des droits chez DAZN. «Ce combat sera une bataille de poids entre deux des meilleurs de la division, et les fans pourront le suivre en direct depuis un stade légendaire. Le compte à rebours est déjà en cours et nous sommes impatients de porter ce combat épique à tous les abonnés de la plateforme à travers le monde”.

VOULEZ-VOUS VOIR CE COMBAT GRATUITEMENT SUR DAZN ? CLIQUEZ ICI. VOUS AVEZ UN MOIS D’ESSAI GRATUIT.

Joshua (24-1, 22 KO) a marqué sa dernière victoire contre Kubrat Pulev avec un KO brutal au neuvième round à la SSE Arena, Wembley en décembre dernier, lors de son premier combat au Royaume-Uni depuis qu’il a arrêté Alexander Povetkin en sept rounds explosifs à Stade de Wembley en septembre 2018. Joshua est devenu le héros local des poids lourds, connu pour sa grande composition athlétique, sa puissance explosive et sa polyvalence.

Au cours de sa carrière, il se heurtera à la dangereuse star ukrainienne livre pour livre Usyk (18-0, 13 KO), qui s’est frayé un chemin avec succès dans la division des poids lourds après avoir dominé au cruiserweight, terminant une étape extraordinaire au cruiserweight en tant qu’incontesté. roi et avec une séquence de victoires impressionnante. Usyk est un combattant mystérieux et imprévisible et le véritable protagoniste avec un QI de boxe qui fait de lui l’un des meilleurs du ring.

Les deux combattants ont franchi de grandes étapes sur leur chemin vers le sommet et ont des compétences et des ressources exceptionnelles. Les deux combattants, au style et à la personnalité bien différents, feront de la soirée une nuit insurmontable le 25 septembre.