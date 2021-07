DAZN proposera 16 événements de boxe par an suite à son accord avec Matchroom

DAZN, la première plateforme mondiale de streaming sportif mondial, et Salle d’allumettes, le principal promoteur international de boxe, ont conclu un accord mondial de cinq ans qui changera les règles du jeu.

DAZN devient le foyer mondial de Matchroom et de son équipe de boxe de classe mondiale. L’accord comprend également un minimum de 16 combats exclusifs Matchroom UK par an qui, pour la première fois, seront disponibles pour les abonnés DAZN au Royaume-Uni et en Irlande à partir de juillet 2021. Cet accord historique est le fruit de bons moments. relation entre les deux sociétés et le succès obtenu sur les différents marchés, et non seulement consolide DAZN en tant que nouveau foyer de la boxe au Royaume-Uni et en Irlande, mais fait également de la plateforme la destination et la référence pour les fans de boxe dans le monde.

Grâce à cet accord historique avec Matchroom UK, DAZN proposera une programmation de boxe Matchroom UK non-stop sur son service mondial, qui débutera le 31 juillet avec le retour de la passionnante série de soirées Matchroom Fight Camp pendant trois week-ends consécutifs. Tous les détails de la programmation prévue pour les mois d’été et d’automne seront dévoilés prochainement, y compris les combats attendus pour les titres nationaux, européens et mondiaux.

De plus, dans le cadre d’un engagement commun à long terme pour le développement de la boxe dans le monde, cette alliance pionnière représente également l’extension des accords existants entre DAZN et Matchroom en Espagne, en Italie et aux États-Unis, ce qui impliquera l’organisation de plus événements dans ces pays avec les meilleurs combattants locaux. L’accord garantit également que tous les événements Matchroom UK continueront d’être disponibles pour les abonnés de la plate-forme aux États-Unis. De plus, DAZN et Matchroom investiront de manière significative dans d’autres marchés clés où il existe une grande passion pour la boxe, à travers des collaborations, des événements et la création de contenu. pour rapprocher le sport des fans et découvrir les futures stars localement.

Dans le même temps, DAZN et Matchroom continuent d’investir de manière significative dans la production de contenu original afin que les fans du monde entier puissent profiter de leur sport préféré 24 heures sur 24. Ainsi, de nouveaux épisodes de titres existants tels que ‘The DAZN Boxing Show’, ’40 Days’ et ‘Making Of’ seront produits, et d’autres types de formats tels que des résumés, des clips, des interviews, des coulisses et des combats classiques se poursuivront. à offrir. Au cours des prochaines années, DAZN et Matchroom développeront également conjointement de nouveaux documentaires, reportages et programmes pour rapprocher le sport et ses protagonistes de tous les fans de boxe.