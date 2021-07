DAZN renouvelle les droits de diffusion de la Premier League en Espagne pour le cycle 2022-2025

13/07/2021 à 13:11 CEST

sport.es

DAZN, la plateforme mondiale de streaming sportife, a annoncé le renouvellement des droits de diffusion de la Premier League exclusivement en Espagne pour le prochain cycle (2022-25), ce qui signifie la prolongation de l’accord actuel qui se conclut à la fin de la prochaine saison 2021-22.

Le renouvellement des droits de diffusion de la ligue anglaise renforce l’engagement de la plateforme à offrir les meilleures compétitions sportives aux fans, tout en reflétant le grand accueil que la Premier League a eu à ce jour en Espagne. DAZN a également des accords avec la Premier League au Canada, au Japon et au Brésil.

Grâce à l’extension de l’accord, les utilisateurs de DAZN pourront continuer à profiter de la meilleure couverture de la ligue anglaise avec la diffusion des matchs en direct et tous les matchs à la demande, ainsi qu’un large éventail de contenus à la demande avec des rapports , documentaires, interviews et autres contenus de sa propre production.

« Le renouvellement de notre accord avec la Premier League en Espagne jusqu’en 2025 nous permettra de continuer à offrir aux fans l’une des compétitions sportives les plus prestigieuses au monde, renforçant les accords réussis que nous avons déjà dans le pays », dit-il. Véronique Diquattro, Chief Customer & Innovation Officer de DAZN. “Nous continuerons à travailler ensemble pour offrir, au nombre croissant de fans qui suivent la ligue anglaise en Espagne, la meilleure expérience et le meilleur contenu, afin qu’ils profitent au maximum et découvrent de nouvelles histoires de la main de leurs protagonistes, à l’intérieur et à l’extérieur du terrain & rdquor ;.

Paul Molnar, directeur des médias de la Premier League, a déclaré : « La Premier League est ravie de poursuivre son excellent partenariat avec DAZN en Espagne. DAZN offre une couverture sportive de premier plan et les fans de Premier League pourront profiter de plus de matchs en direct que jamais auparavant & rdquor ; .

DAZN propose une large gamme de football en Espagne avec d’autres compétitions telles que la Copa del Rey, la CONMEBOL Libertadores, la FA Cup, la Carabao Cup, la Coppa Italia ou la MLS. De plus, à partir de la saison prochaine, la plateforme intègre également le meilleur du football féminin avec la Ligue des champions féminine de l’UEFA, qui peut être suivie sur DAZN et sur sa nouvelle chaîne YouTube depuis n’importe où dans le monde.