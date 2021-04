Dazzle devrait-il recevoir un buff dans la prochaine mise à jour?

Nous examinons si l’un des héros de support les plus populaires de Dota 2 devrait recevoir une mise à jour.

Après que 2020 s’est avéré être l’une des pires années pour Dota professionnel, le nouveau DPC a commencé en janvier 2021. Puis, après une fantastique saison 1, nous avons même pu voir le premier Major de l’année.

Les gens s’attendaient à ce que Team Secret domine l’événement, et ils ont plutôt bien performé, terminant à la quatrième place. Mais le grand gagnant était Invictus Gaming. La centrale chinoise a réussi à montrer ses prouesses et méritait sa part du lion dans la cagnotte.

Outre le Major, Dota 2 en tant que jeu a également subi de nombreux changements. Nous avons pu voir de nouveaux héros et de nombreuses mises à jour qui ont eu un effet sur la méta. En raison d’objets comme Aghanim’s Shard, certains des meilleurs héros de soutien, tels que Dazzle, ne sont plus aussi forts. Les gens préfèrent donc choisir d’autres supports populaires, comme Shadow Shaman et Phoenix.

En parlant de Dazzle, le héros n’est en aucun cas faible. Il est capable de faire une quantité décente de dégâts, il est excellent pour sauver d’autres héros (évidemment, il est un prêtre!) Et il fonctionne incroyablement bien aux côtés de noyaux forts, tels que Huskar.

Récemment, certaines personnes ont commencé à choisir Dazzle comme noyau, ce qui signifie que sa position dans le rôle de soutien est occupée par d’autres héros.

Éblouissement du noyau

Dazzle semble être un midlaner fantastique sur papier. Grâce à sa capacité de guérison et de dégâts, le héros peut facilement intimider le laner ennemi tout en se gardant en vie.

Malheureusement, Dazzle ne fait pas autant de dégâts que certains des midlaners traditionnels, comme Void Spirit ou même des choix flexibles comme Death Prophet. En conséquence, l’équipe qui dirige le héros en position deux doit jouer contre la montre.

Outre le fait que Dazzle ne fait pas autant de dégâts, il n’est pas non plus le héros le plus tankiste. Bien sûr, il peut se maintenir en vie pendant quelques secondes pendant un combat d’équipe, car l’équipe ennemie se concentrera toujours sur lui en premier. Ce qui signifie qu’il ne pourra pas vivre assez longtemps pour faire une réelle différence lors des combats en équipe.

Une autre chose à noter est que Dazzle n’est pas le héros le plus mobile du jeu. Cela signifie que vous ne pouvez pas vraiment lancer le combat ni vous échapper si les choses tournent mal.

L’avenir

Même si Dazzle n’est pas si mal, il a besoin d’être amélioré pour qu’il puisse redevenir le support incontournable. Malheureusement, les mises à jour de Dota 2 sont difficiles à prévoir. Cela signifie que nous pouvons voir le héros dans un autre rôle à l’avenir, comme un hors plan.

Cela étant dit, nous nous attendons à le revoir tôt ou tard dans le rôle de soutien. Bien qu’il ait un potentiel de base, le héros brille le plus lorsqu’il a la chance de jouer aux côtés de caries agressives, comme Slark, Huskar et Phantom Assassin.

Avec la nouvelle mise à jour prévue pour demain, nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour voir si Dazzle va obtenir l’amour qu’il mérite.