DB Schenker étend sa plate-forme logistique numérique Connect 4.0 pour proposer le fret aérien

Logistique pour les MPME : La branche logistique du groupe Deutsche Bahn, DB Schenker, a annoncé aujourd’hui le lancement de services de fret aérien sous sa plateforme de fret numérique Connect 4.0.

Connect 4.0 est une plate-forme en ligne qui permet à ses clients de réserver des expéditions de fret depuis plus de 90 pays, d’obtenir des devis en temps réel et de suivre leurs envois du moment de la prise en charge à la livraison.

L’entreprise avait lancé des services océaniques sous Connect 4.0 l’année dernière. Avec l’offre de fret aérien, les clients pourront choisir s’ils souhaitent un transport maritime ou aérien à partir d’une seule plateforme. Connect 4.0 offre également la possibilité d’inclure la logistique du dernier kilomètre dans le pays d’origine et le lieu de livraison afin que les organisations puissent récupérer et livrer leurs marchandises à domicile à partir d’un seul portail.

L’un des principaux avantages, a déclaré Vishal Sharma, PDG de Cluster India et du sous-continent indien, DB Schenker, est la capacité de la plate-forme à fournir des cotations de prix instantanées.

« Dans l’industrie du transport de fret, l’un des plus gros problèmes est le délai de réception du devis pour une commande, qui s’étend souvent de 72 à 96 heures. Cela rend très difficile pour un propriétaire de petite entreprise de se coordonner avec plusieurs fournisseurs, de choisir la bonne option et de passer la commande. Avec Connect 4.0, les organisations peuvent obtenir un devis pour l’ensemble de l’expédition en temps réel », a déclaré Sharma à Financial Express Online.

Il a ajouté : « Nous pensons que cela change la donne pour les PME car, contrairement aux grandes entreprises qui disposent d’équipes spécialisées, le promoteur prend en charge les exigences logistiques des petites organisations et valorise la rapidité et la prestation de services plus que leurs homologues plus grands.

Actuellement, la plateforme ne propose pas de multi-modes de transport en un seul trajet. Il s’agit soit d’une « livraison aérienne et du dernier kilomètre », soit d’une « livraison maritime et du dernier kilomètre ». “Cependant, à mesure que la plate-forme devient intelligente au fil du temps, ce sera la prochaine étape de l’évolution de Connect 4.0”, a déclaré Sharma.

Concernant les objectifs futurs, a-t-il ajouté, l’objectif est d’obtenir 10 à 15 % de l’activité de Connect 4.0 et de l’augmenter considérablement à 25 à 30 % au cours des cinq prochaines années.

