DBD Chapitre 22 Heure de sortie de PTB et comment jouer en tant que nouveau tueur

La date et l’heure de sortie du PTB pour Dead by Daylight Chapter 22 sont presque là et elles vous permettront de jouer en tant que nouveau tueur DBD tôt.

comportement Le phénomène d’horreur d’Interactive a un mois de novembre chargé devant lui. En effet, les fans sont encouragés à acheter l’épisode Stranger Things avant qu’il ne quitte définitivement le magasin le 17 novembre.

Alors que la suppression de la série Netflix est imminente et décevante, la bonne nouvelle est que les fans pourront bientôt se mettre à la place du prochain meurtrier original du jeu.

A quelle heure sort le DBD Chapter 22 PTB ?

La date de sortie divulguée du PTB du chapitre 22 de Dead By Daylight est le 9 novembre et devrait sortir à 08h00 PT, 11h00 ET et 16h00 GMT.

comportement Interactive n’a pas annoncé la date ci-dessus, mais il a été divulgué par le DBD Leaks généralement fiable sur Twitter. Quant aux heures ci-dessus, elles correspondent généralement au lancement des mises à jour, comme l’a récemment démontré le DLC Hour of the Witch de Mikaela Reid.

Alors que la version de test publique sera lancée demain, la mise à jour n’est pas prévue pour tout le monde avant le 30 novembre. Nous mettrons à jour cet article s’il y a des changements.

Comment jouer à Dead By Daylight Chapitre 22 PTB

Suivez les étapes ci-dessous sur Steam pour jouer à la version de test publique PTB du chapitre 22 de Dead By Daylight :

Ouvrez votre bibliothèque Steam Cliquez avec le bouton droit de la souris sur DBD Sélectionnez Propriétés et cliquez sur l’onglet Betas situé entre les fichiers locaux et le DLC Ouvrez le menu déroulant sous « Sélectionnez la version bêta dans laquelle vous souhaitez vous inscrire » Sélectionnez Public Test – External Branch for Public Tests Redémarrez Steam

Chacune des étapes ci-dessus devrait vous permettre de télécharger la mise à jour demain et de jouer tôt en tant que prochain méchant original et innocent. Nous publierons les avantages et les capacités du méchant lorsqu’ils seront connus.

Quelques dates de sortie. Chapitre 22 PTB : 9 novembre

Chapitre 22 Sortie en direct : 30 novembre

Mi-chapitre 22.5 PTB : 4 janvier

Mid-Chapter 22.5 Live release : 25 janvier#DeadbyDaylight #dbdleaks #leaksdbd #dbd – DBDLeaks (@LeaksDbd) 5 novembre 2021

De nouvelles fuites meurtrières

Même si le Public Test Build sort demain, la seule chose que nous savons sur le nouveau tueur, ce sont les fuites et que l’épisode s’appelle Portrait of a Murder.

Il est possible que les nouveaux modèles de tueurs et de survivants aient été entièrement divulgués dans une vidéo téléchargée par Tooten. Il est également suggéré que le meurtrier fait peut-être partie du Black Vale, un culte secret dans l’univers du jeu.

Si le prochain meurtrier original ressemble à ce que suggèrent les fuites, les fans seront très heureux du dernier ajout à la galerie des voleurs du jeu.

