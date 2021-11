DBD Chapter 22 de nouvelles fuites tueuses pour The Black Vale et le teaser des survivants

Leaks for the Dead By Daylight, le nouveau tueur du chapitre 22, The Black Vale et le survivant sont apparus à la suite du teaser de DBD.

Le mastodonte de l’horreur a eu quelques mois fantastiques car septembre a vu l’arrivée de Pinhead et octobre nous a offert Mikaela Reid. L’événement Halloween de behavior Interactive a également été une explosion avec l’arrivée d’un skin James Sunderland.

Vous avez encore le temps d’écraser des citrouilles et de profiter de Midnight Grove, mais bientôt il y aura un nouveau monstre en liberté. Si vous ne voulez pas de spoilers possibles, vous ne devriez pas dépasser ce point.

Morts à la lumière du jour | Mikaela Reid | Bande-annonce de personnage

BridTV

6194

Morts à la lumière du jour | Mikaela Reid | Bande-annonce de personnage

https://i.ytimg.com/vi/vk0SOilphlA/hqdefault.jpg

889316

889316

centre

13872

Dead By Daylight nouvelle fuite tueur

Leaks for Dead By Daylight Chapitre 22 dit que le nouveau tueur fait partie de The Black Vale.

Selon DBD Leaks, une datamine a découvert qu’il y aura quatre teasers publiés sur le compte Twitter du jeu. La datamine a découvert les mots brouillés suivants :

Ces mots forment The Black Vale lorsqu’ils sont réunis. Il s’agit d’un culte secret dans l’univers du jeu qui a été mentionné dans les histoires d’Élodie Rakoto plus Victor et Charlotte Deshayes selon le site Web du fandom du jeu.

Survivant du chapitre 22 de DBD

Les fuites prétendent avoir révélé les nouveaux modèles de tueurs et de survivants pour Dead By Daylight Chapitre 22.

YouTuber Tooten a mis en ligne une vidéo avec les modèles présumés. Vous pouvez consulter sa vidéo si vous souhaitez voir les personnages avant le dévoilement officiel de behavior Interactive.

Si les modèles sont vrais, alors les fans devraient être très excités. Le survivant a certes l’air un peu générique d’un coup d’œil superficiel, mais le meurtrier de Black Vale a l’air méchant et unique.

Taquin

Le teaser officiel d’Interactive a été publié sur le compte Twitter du jeu.

Si les rumeurs sont vraies, nous devrions recevoir deux autres messages cryptiques avec un dévoilement par la suite. Cela signifie que le futur meurtrier et innocent pourrait être révélé avant le 5 novembre.

Dans d’autres nouvelles, le bonus de précommande CoD Vanguard et la date d’accès anticipé pour la carte Warzone