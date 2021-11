DBD crossplay et multijoueur multiplateforme avec Epic Games expliqué

Dead By Daylight a été annoncé pour une sortie dans la boutique Epic Games et DBD viendra avec le jeu croisé, le multijoueur multiplateforme et la progression croisée.

Ce fut une année incroyable pour le mastodonte de l’horreur alors que le chapitre 21 a vu l’arrivée de Pinhead de Hellraiser. Nous avons également reçu Jill et Leon plus Nemesis de Resident Evil, il y a donc eu beaucoup de bons croisements avec des séries sous licence.

Et, à quelques semaines du chapitre 22, behavior Interactive est sur le point de terminer l’année de manière glorieuse en amenant le jeu sur une autre plate-forme PC.

Est-ce que Dead By Daylight est un jeu croisé ?

Dead By Daylight a un multijoueur crossplay et multiplateforme.

La fonctionnalité a été ajoutée à DBD en 2020 et elle est disponible sur PlayStation, Xbox et PC. Si vous n’aimez pas son inclusion, vous pouvez facilement la désactiver dans les paramètres pour ne jouer qu’avec des personnes sur la même plate-forme que vous.

Bien que tout le monde ne soit pas fan de la fonctionnalité, son inclusion est pour le mieux dans l’ensemble car elle permet aux partenaires de différents systèmes de jouer ensemble.

Comment ajouter des amis pour le multijoueur multiplateforme

Suivez les étapes ci-dessous pour ajouter des amis de PlayStation, Xbox et PC pour l’action multijoueur multiplateforme DBD :

Accédez à votre liste d’amis dans le jeu Sélectionnez l’icône Friend+ Saisissez l’identifiant Dead By Daylight de votre ami Sélectionnez son nom lorsqu’il apparaît

Vous pouvez consulter la FAQ de behavior Interactive pour plus d’informations.

Un retour épicé aux premiers jours. ??

DBD a-t-il une progression croisée ?

Dead By Daylight a une progression croisée, mais uniquement pour PC entre Steam et Stadia.

Il n’est pas disponible pour PlayStation et Xbox. Bien que Steam et Stadia soient des options pour ceux sur les ordinateurs, il sera également disponible pour la boutique Epic Games en décembre.

Nous ne connaissons pas la date à laquelle DBD arrivera sur la boutique Epic Games mais nous mettrons à jour cet article lorsque l’annonce sera faite.

DBD : Les avantages de l’artiste et comment jouer son PTB

