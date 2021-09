DBD Nouveau système de notes de classement pour les survivants et les tueurs expliqué

Pinhead est enfin arrivé à Dead by Daylight et son arrivée a coïncidé avec un tout nouveau système de classement impliquant des notes pour les survivants et les tueurs DBD.

Le cénobite principal a été l’un des ajouts les plus attendus au jeu depuis un certain temps et vous pouvez désormais acheter le personnage Hellraiser pour seulement 3,99 £. Le DLC de behavior Interactive est évidemment livré avec le pape de l’enfer dans sa robe de cuir traditionnelle, et il comprend également le charme universel exclusif, The Lament Configuration.

Alors que tout le monde était enthousiasmé par le sadique au visage d’épingle avec sa boîte de Pandore, de nombreux fans sont maintenant confus par l’introduction du matchmmaking basé sur les compétences.

Quel est le nouveau système de classement dans DBD ?

Le nouveau système de classement de Dead by Daylight implique des notes pour les survivants et les tueurs.

Les notes de mise à jour de behavior Interactive pour le chapitre 21 indiquent que le matchmaking basé sur les compétences sera introduit à partir de 08h00 PT, 11h00 HE et 16h00 BST le 8 septembre. Plutôt que le système de classement précédent qui consistait à commencer à 20 et à monter jusqu’à un, vous êtes maintenant chargé de passer de Ash IV à Iridescent I.

Vous serez jumelé à des joueurs de même niveau que leurs survivants et leurs tueurs (c’est-à-dire Ash, Bronze, etc.) et – en théorie – cela devrait donner de meilleurs combats.

Comment fonctionnent les notes dans Dead by Daylight ?

Votre note s’améliore dans Dead by Daylight avec le nombre de pips que vous obtenez chaque saison et votre classement final sera réinitialisé le 13 de chaque mois.

Contrairement au système de classement précédent, votre score ne sera pas diminué après avoir perdu des pips. Lorsque la réinitialisation se produit tous les mois, vous serez récompensé par des points de sang.

Vous trouverez ci-dessous le système de notes aux côtés des classements précédents :

Frêne IV – Rang 20 Frêne III – Rang 19 Frêne II – Rang 18 Frêne I – Rang 17 Bronze IV – Rang 16 Bronze III – Rang 15 Bronze II – Rang 14 Bronze I – Rang 13 Argent IV – Rang 12 Argent III – Rang 11 Argent II – Rang 10 Argent I – Rang 9 Or IV – Rang 8 Or III – Rang 7 Or II – Rang 6 Or I – Rang 5 Irisé IV – Rang 4 Irisé III – Rang 3 Irisé – II – Rang 2 Irisé I – Rang 1

La mise à jour du développeur du jeu pour septembre 2021 indique que chaque tueur individuel a une note distincte, ce qui signifie que Pinhead pourrait être un Or tandis que Leatherface pourrait être un Ash. Dans ce cas, Pinhead serait associé à des survivants plus qualifiés tandis que Leatherface serait placé avec des survivants inférieurs.

Matchmaking basé sur les compétences

Le matchmaking basé sur les compétences a été introduit dans DBD et l’aperçu du développeur pour Pinhead indique qu’il en résultera des matchs plus équitables pour tous les joueurs.

behavior Interactive a testé l’implication de SBMM, et ils rapportent que cela a abouti à 99% de correspondances raisonnablement équilibrées. Les chances de s’échapper ou de tuer un Survivant variaient à +/- 25 % de la moyenne, et 75 % des matchs tombaient à +/- 5 % de chances.

Cela aurait été un énorme progrès par rapport aux compétitions basées sur le classement où 99% des matchs ont vu une variation de 45% et 75% des matchs ont vu une variation de 25%.

