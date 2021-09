DBD nouvelle fuite de survivant pour la mise à jour de mi-chapitre 21.5

in

Dead By Daylight Chapter 21.5 a été taquiné et il est possible que le nouveau survivant DBD pour la mise à jour de mi-chapitre ait été divulgué avant sa date de sortie en octobre.

comportement Le chapitre actuel d’Interactive nous a donné Pinhead de Hellraiser. Le prêtre sadique BDSM est l’un des personnages les plus reconnaissables du monde de l’horreur, et il est rapidement devenu un tueur préféré des fans pour de nombreux joueurs.

Bien que le leader du cénobite ait été bien reçu, il est possible que le personnage du double, double labeur et trouble teaser soit lié à la littérature de William Shakespeare.

Bande-annonce de Dead By Daylight Chapitre 21.5

Le teaser du chapitre 21.5 de Dead By Daylight est une bande-annonce de 17 secondes qui présente une femme respirant fortement derrière un rideau de théâtre.

Vous pouvez entendre une foule divaguer puis applaudir, et le court extrait passe à un écran noir et au titre du jeu juste au moment où les rideaux s’ouvrent. Bien que court, le teaser suggère que la nouvelle survivante est une femme et que ses ébats en enfer sont en quelque sorte liés au théâtre.

On ne peut pas comprendre grand-chose d’autre à partir de la vidéo, mais le compte Twitter officiel du jeu a la légende: “double, double, labeur et trouble”. Cela nous donne un indice majeur sur ce que pourrait être la mise à jour de mi-chapitre.

Fuite de mise à jour du nouveau survivant de DBD à mi-chapitre

Des fuites suggèrent que le nouveau survivant de Dead By Daylight pour la mise à jour à mi-chapitre du chapitre 21.5 est une femme et qu’il se connecte d’une manière ou d’une autre à Macbeth.

Ce n’est pas surprenant étant donné que le teaser de behavior Interactive sur Twitter contient la citation «double, double, troil and trouble» de la pièce de William Shakespeare. La citation provient des trois sorcières lors du brassage du chaudron, donc la sorcellerie devrait également être en cours.

Les fuites de DBD sur Twitter ont également publié une image de ce qui semble être le haut d’un chapeau de sorcière.

Quelle est la date de sortie ?

La date de sortie du chapitre 2.15 n’a pas été annoncée, mais la mise à jour de mi-chapitre pourrait sortir le 19 octobre.

Ce n’est pas officiel, mais le compte Twitter de DBD a peut-être taquiné le jour ci-dessus. Pinhead est sorti le 7 septembre et le chapitre 22 n’est pas prévu avant décembre, donc le 19 octobre semble assez raisonnable.

