DBGI Stock Alert: Les fans de Big Crypto Story devraient regarder

Selon un communiqué de presse ce matin, Groupe de marques numériques (NASDAQ :DBGI), un conglomérat de vêtements en ligne, a annoncé qu’il commencerait à autoriser les crypto-monnaies comme moyen de paiement dans l’ensemble de sa gamme de marques de style de vie de luxe. La nouvelle a piqué les investisseurs alors que l’action DBGI reste élevée par rapport à un pic de 56% à la fin du mois dernier.

Source : Shutterstock

Digital Brands Group est une entreprise de vêtements verticalement intégrée, s’adressant directement aux consommateurs et en gros. Le groupe possède et exploite plusieurs marques de vêtements, dont DSTLD, ACE Studios et Bailey 44, tout en conservant un leadership global via sa société phare. Ces marques couvrent des catégories de vente au détail populaires parmi les vêtements contemporains pour hommes et pour femmes.

Bien que ces marques opèrent principalement en ligne, Digital Brands s’est étendue à certains magasins de détail en Amérique du Nord dans des salles d’exposition indépendantes. DBGI a été chaud ces derniers temps après avoir lancé sa marque DSTLD sur Amazon (NASDAQ :AMZN) Prime la semaine dernière alors que les investisseurs particuliers réclament des perspectives de croissance élevée.

DBGI Stock reste optimiste après le jeu de crypto

La société opère en grande partie sur une plateforme de commerce électronique indépendante Shopify (NYSE :MAGASIN), ce qui a facilité son passage aux actifs numériques. Dans le communiqué de presse, Hil Davis, PDG de Digital Brands, vante le potentiel de la cryptographie.

« Shopify permet à nos marques d’accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement. Nous pensons que cette forme de paiement continuera de croître en tant que devise potentielle dans notre industrie. »

Shopify autorise actuellement plus de 300 devises numériques, mais laisse aux fournisseurs le soin de décider quels cryptos ils souhaitent accepter. On ne sait pas quelles devises DBGI préférera, mais les piliers comme Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD) sont des hypothèses sûres. Ces dernières nouvelles, combinées à l’optimisme récent de Shopify et de la cryptographie, font que l’action DBGI vaut la peine d’être surveillée pendant la période des fêtes.

À l’approche de l’après-midi, l’action s’est légèrement refroidie par rapport à hier, mais est toujours en hausse considérablement par rapport au mois dernier alors que la société poursuit sa transition vers sa «phase de croissance» qui se poursuivra jusqu’en 2022. Gardez un œil sur DBGI alors que la société continue de faire l’avenir -proof joue sur le marché numérique.

À la date de publication, Shrey Dua n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.