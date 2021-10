Dbrand retire ses Darkplates PS5 de la vente après que Sony menace de poursuites judiciaires

Plus tôt cette année, Dbrand a commencé à vendre des plaques latérales PS5 noires mates qu’il appelait Darkplates, et quand il l’a fait, il a appâté Sony directement sur la page d’informations du produit pour « Allez-y, poursuivez-nous en justice ». Nous avons mis la main sur certains, et ils ressemblent exactement à ce que vous attendez, rendant les côtés de votre PS5 noirs au lieu de blancs. Ils ont même leur propre version ironique de la microtexture de l’icône PlayStation.

Depuis samedi, cependant, vous ne pouvez plus acheter de Darkplates, car Dbrand les a retirés de la vente après avoir (peut-être sans surprise) reçu une lettre de cessation et d’abstention de Sony. (Si vous visitez le site Darkplates en ce moment, il ne montre qu’une liste d’articles de presse, y compris ceux de The Verge).

Dbrand a partagé la lettre avec The Verge, que nous avons incluse au bas de l’article. Sony soulève quelques griefs dans la lettre, notamment en contestant la façon dont les façades « reproduisent les [Sony Interactive Entertainment] conception de produit protégé » et avec les versions de Dbrand des icônes PlayStation. Dbrand dit que la lettre a été publiée plus tôt cette année mais n’a pas fourni de calendrier exact quant à la date.

Ce n’est pas la première fois que Sony menace de poursuivre en justice les plaques latérales de la PS5. Une entreprise qui a commencé sa vie sous le nom de PlateStation5 a changé son nom en CustomizeMyPlates, puis a annulé et remboursé des commandes, prétendument après que Sony ait menacé de poursuites judiciaires, a rapporté VGC en novembre. Cette société est revenue en janvier et vend à nouveau ses plaques personnalisées.

Une partie de la raison pour laquelle il existe un marché pour les plaques latérales est probablement parce qu’il n’est pas trop difficile de les retirer d’une PS5. En fait, Sony montre exactement comment vous pouvez le faire dans son démontage officiel de la console.

La facilité avec laquelle vous pouvez retirer les plaques de la PS5 facilite non seulement l’accès au fonctionnement interne de la console, mais pourrait également laisser entendre qu’elle envisage de publier d’autres versions des plaques latérales à l’avenir. Vous pouvez maintenant acheter des contrôleurs DualSense rouges et noirs et un casque audio Pulse 3D noir est en route, ce qui suggère que Sony expérimente au moins d’autres combinaisons de couleurs pour ses accessoires, de sorte qu’un ensemble officiel de plaques latérales noires ne se sent pas hors de le domaine du possible.

Si vous ne voulez pas attendre Sony, cependant, vous avez une option de moins de plaques latérales tierces parmi lesquelles choisir pendant que Dbrand est hors du marché.