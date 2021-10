Dbrand révèle de nouvelles Darkplates PS5 quelques jours après avoir retiré les originaux

Dbrand a révélé un tout nouveau design pour ses Darkplates PS5 quelques jours seulement après avoir retiré les originaux de la vente.

Si vous n’étiez pas familier avec les Darkplates d’origine, elles ressemblaient exactement aux coques latérales d’une PS5, mais au lieu d’être blanches, elles étaient noir mat. Dans sa commercialisation de la première version, la société a incité Sony à « Allez-y, poursuivez-nous en justice », et Sony a, sans surprise, lancé une menace légale. Étonnamment, quelques jours seulement après avoir fait un grand public puant sur Sony l’obligeant à retirer l’ancienne version, Dbrand est déjà prêt avec un nouveau design. La société dit qu’elle est en développement depuis septembre, mais qu’elle ne nous dirait pas commodément quand Sony a envoyé le cesser et s’abstenir pour commencer.

Les Darkplates 2.0 sont un peu différents du modèle original. Bien qu’elles se fixent toujours sur les côtés de la PS5, les nouvelles Darkplates sont plus arrondies au lieu d’avoir autant du look de collier pointu et éclaté qui est étroitement associé à la console de Sony. (Ils ont également maintenant un évent proéminent juste à côté du ventilateur de la PS5.) Les nouvelles Darkplates sont disponibles en trois couleurs – noir mat, un «gris rétro» et blanc.

Darkplates 2.0 en blanc.Image : Dbrand

Mais le nouveau design est-il assez différent pour éviter la colère de Sony ? Dbrand le prétend, allant même jusqu’à mettre en gras une partie du texte pour nous :

Cependant, dans la lettre originale de cessation et d’abstention, Sony menace d’engager une action en justice à moins que Dbrand ne fasse trois choses :

1. Cesser et retirer rapidement et définitivement toute commercialisation et promotion et cesser toutes les ventes dans le monde entier de façades présentant la configuration de produit des façades PSS de SIE ou toute configuration de produit similaire, y compris, sans s’y limiter, toutes les façades actuellement en vente sur dbrand com ;

2. Cesser et retirer rapidement et définitivement tout marketing et promotion et cesser toutes les ventes dans le monde de produits ou d’emballages portant la marque de la famille PlayStation, le design de la marque de forme modifiée, toute autre marque PlayStation ou tout autre indice de SIE ; et

3. Cesser et retirer rapidement et définitivement toute utilisation dans le monde entier des marques PlayStation, de toutes marques similaires et de toutes autres marques, marques ou indices associés à SIE ou à ses sociétés affiliées, y compris, sans limitation, dans les noms de produits.