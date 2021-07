DBS Bank India augmente sa rentabilité malgré l’impact de la fusion LVB

LVB a fusionné avec DBIL en novembre 2020.

DBS Bank India (DBIL), la filiale à 100 % de DBS Bank of Singapore, qui a racheté la Lakshmi Vilas Bank (LVB), a déclaré jeudi qu’elle pourrait accroître sa rentabilité malgré l’impact de la fusion de LVB.

Après la fusion, DBIL s’est concentré sur l’unification des effectifs de LVB et DBS et sur la reconstruction de l’activité LVB. Alors que l’intégration des plateformes d’exploitation et des succursales est en cours, la croissance régulière des soldes des comptes courants et d’épargne de LVB ainsi que du portefeuille de prêts en or en 2021 a été un indicateur précoce du succès de la stratégie actuelle, a-t-il déclaré. LVB a fusionné avec DBIL en novembre 2020.

Surojit Shome, directeur général et PDG de DBIL, a déclaré : « Nous avons fait des progrès considérables avec l’intégration de Lakshmi Vilas Bank (LVB) depuis la fusion en novembre 2020, même avec les dislocations dues à la deuxième vague de la pandémie. Bien que, comme prévu, il y ait eu un impact immédiat sur nos résultats financiers en raison des NPA nets élevés et des pertes d’exploitation de LVB, nous sommes confiants de réaliser les perspectives à long terme de la franchise combinée. Dans les anciennes opérations de LVB, nous avons déjà été en mesure de revitaliser le secteur des prêts d’or et d’accroître les dépôts. Notre priorité immédiate est d’intégrer les systèmes d’exploitation et les processus afin que nous puissions fournir les meilleures solutions à une plus large franchise de clients. »

DBIL, publiant ses résultats FY21 qui comprenaient les performances de LVB depuis la fusion, a déclaré que ses revenus nets avaient augmenté de 85% pour atteindre 2 673 crores de Rs (y compris 134 crores de Rs de LVB) contre 1 444 crores de Rs en FY20. Son bénéfice avant impôt (PBT) est passé à Rs 679 crore contre Rs 170 crore, malgré l’absorption des pertes avant impôts de Rs 341 crore de LVB de novembre 2020 à mars 2021. Le bénéfice net de DBIL est passé de Rs 111 crore à 312 crore.

Le total des dépôts de DBIL a augmenté de 44% à Rs 51 501 crore (y compris Rs 18 823 crore de LVB). Les soldes des comptes d’épargne ont augmenté de 207 % et les soldes des comptes courants de 98 % en glissement annuel, y compris la croissance due à la fusion. Dans l’ensemble, le ratio CASA s’est amélioré à 31% contre 19%, a déclaré DBIL. Les avances nettes de la banque ont atteint 36 973 crores de roupies (y compris 10 685 crores de Rs de LVB).

Le NPA brut est resté modéré à 1,83% pour DBIL hors portefeuille LVB. Alors que le NPA brut s’est détérioré à 12,93 % après la fusion de LVB, le NPA net, sur une base combinée, s’est établi à 2,83 %, compte tenu de la couverture des provisions de 84 %. Le ratio de solvabilité s’établit à 15,13 %, le CET1 à 12,34 %. Au cours de l’année, DBS Bank a injecté 2 500 crores de roupies dans DBIL pour soutenir la fusion. La banque a adopté le régime fiscal concessionnel, entraînant une charge supplémentaire de Rs 184 crore, en raison d’un ajustement ponctuel.

